Os mercados em números

PSI-20 recuou 0,21% para 4.996,54 pontos

Stoxx 600 subiu 0,10% para 359,31 pontos

S&P 500 cai 0,43% para 2.755,26 pontos

"Yield" a 10 anos de Portugal recua 4,1 pontos base para 2,001%

Euro sobe 0,26% para 1,1592 dólares.

Petróleo recua 0,41% para 80,10 dólares, em Londres

Acções recuperam de mínimos de quase dois anos

Nos EUA, os mercados bolsistas estão a cair, contrariando aquela que foi a tendência das praças europeias na sessão desta segunda-feira.

As principais praças do Velho Continente arrancaram em queda pela quarta sessão consecutiva. Mas acabaram por inverter a tendência ao longo do dia. O Stoxx 600 encerrou em alta de 0,10% para 359,31 pontos, depois de ter caído para o valor mais baixo desde Dezembro de 2016.

Esta inversão do sentimento aconteceu depois de terem aliviado os receios dos investidores em torno da subida dos custos de financiamento dos EUA; o impacto da guerra comercial entre os EUA e a China, o orçamento italiano e a crescente tensão entre a Arábia Saudita e o Ocidente, depois do desaparecimento de um jornalista no consulado da Arábia Saudita em Istambul.

Lisboa acabou por contrariar esta tendência positiva. O índice de referência nacional recuou 0,21% para 4.996,54%, pressionado sobretudo pelas perdas do retalho e das papeleiras.

Juros de Portugal descem após decisão da Moody’s

Os juros da dívida portuguesa estão a descer em todas as maturidades, depois de a agência Moody’s ter retirado a dívida portuguesa da categoria de investimento especulativo, na sexta-feira, um patamar onde foi colocada em Julho de 2011.

A ‘yield’ associada às obrigações a dez anos desce 4,1 pontos base para 2,001%. Em Itália aliviam 3,1 pontos para 3,556% e na Alemanha sobem muito ligeiramente para 0,503%.



Euribor a seis, nove e 12 meses sobem

As taxas Euribor mantiveram-se a três meses e subiram a seis, nove e 12 meses em relação a sexta-feira. A taxa Euribor a seis meses, a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação, fixou-se nos -0,266%.

Vendas a retalho fracas pressionam dólar

O dólar está a recuar, depois de as vendas a retalho dos EUA para Setembro terem falhado as expectativas dos economistas consultados pela CNBC.

As vendas a retalho registaram um crescimento muito ligeiro no mês passado, uma vez que um aumento das compras de veículos a motor foi ofuscado pela maior queda em quase dois anos do consumo em restaurantes e bares.

Neste cenário, o euro está a subir 0,26% para 1,1592 dólares. A libra também está a avançar 0,05% para 1,3161 dólares, numa altura em que ainda se mantém o impasse em relação ao acordo sobre o Brexit.

Tensão EUA entre Arábia Saudita agita preço do petróleo

Os preços do "ouro negro" estão a oscilar entre ganhos e perdas, num dia dominado pela recente tensão entre a Arábia Saudita e o Ocidente, depois do desaparecimento de um jornalista no consulado da Arábia Saudita em Istambul.

Neste cenário, o Brent, negociado em Londres, está a recuar 0,41% para 80,10 dólares, enquanto o WTI, em Nova Iorque, cede 0,32% para 71,11 dólares.

Investidores procuram refúgio no ouro

O metal amarelo está a subir, tendo tocado o valor mais alto em cerca de dois meses e meio durante a sessão. Isto numa altura em que os investidores procuram refúgio num cenário de receios nos mercados globais.

O ouro está a subir 0,80% para 1.226,91 dólares por onça. Já a prata está a ganhar 1,15% para 14,719 dólares.