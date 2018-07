Os mercados em números

PSI-20 caiu 0,05% para 5.633,88 pontos

Stoxx 600 subiu 0,78% para 384,37 pontos

S&P 500 valoriza 0,73% para 2.794,34 pontos

"Yield" a 10 anos de Portugal recuou 2,5 pontos base para 1,747%

Euro avança 0,11% para 1,1686 dólares

Petróleo sobe 0,11% para 73,48 dólares por barril, em Londres

Bolsas europeias no verde com a China a atenuar a guerra comercial

As principais bolsas europeias regressaram esta quinta-feira, 12 de Julho, aos ganhos perante a diminuição da tensão em torno da disputa comercial entre os Estados Unidos e a China. Depois de Washington ter reforçado as tarifas aduaneiras aplicadas à importação de bens chineses e de Pequim ter respondido na mesma moeda, esta quinta-feira as autoridades chinesas colocaram de parte adoptar novas medidas de retaliação, pelo menos para já.





Assim, o índice de referência europeu Stoxx600 fechou a sessão a somar 0,78% para 384,37 pontos, num dia em que o sector europeu dos media foi o que obteve ganhos mais pronunciados. Numa sessão em que o verde predominou na Europa, o lisboeta PSI-20 contrariou a tendência ao ceder ligeiros 0,05% para 5.633,88 pontos, sobretudo penalizado pela desvalorização da Galp Energia (-0,91% para 16,855 euros) e da Jerónimo Martins (-1,02% para 12,58 euros).





Os investidores europeus estão também já a concentrar atenções em Wall Street que amanhã assistirá ao início da apresentação de resultados trimestrais por parte da banca norte-americano. Esta sexta-feira, dois maiores bancos dos EUA (JPMorgan e Citigroup) divulgam os números referentes ao segundo trimestre.

Juros descem na Europa

As taxas de juros da dívida europeia descem na generalidade dos países, com a "yield" associada às obrigações a 10 anos de Portugal a cederem 2,5 pontos base para 1,747%. Já a bund alemã, com a mesma maturidade, cai 1,0 ponto para 0,357%. Esta é a primeira vez em quatro sessões que os juros da Alemanha descem. O desempenho das duas "yields" coloca o prémio de risco da dívida nacional face à alemã nos 139 pontos base.

Taxa Euribor a nove meses sobe. Restantes prazos estabilizam

As taxas Euribor estabilizaram esta sessão, à excepção do prazo a nove meses, onde se verificou um aumento 0,001 pontos para -0,216%. Já a taxa a três meses manteve-se nos -0,321%, pelo décimo dia consecutivo. A Euribor a seis meses fixou-se nos -0,271% e a taxa a 12 meses fixou nos -0,179%.



Dólar sobe à boleia da inflação e da guerra comercial