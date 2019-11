As bolsas europeias fecharam em alta, a beneficiar das palavras de Donald Trump, que voltou a sugerir que um acordo com a China pode estar para breve. Os juros também aliviaram.

Os mercados em números

PSI-20 subiu 0,15% para 5.180,55 pontos

Stoxx 600 ganhou 0,44% para 403,98 pontos

S&P500 avança 0,05% para 3.104,85 pontos

Juros da dívida portuguesa a dez anos descem 2,4 pontos base para 0,391%

Euro recua 0,21% para os 1,1036 dólares

Petróleo em Londres recua 0,88% para os 63,39 dólares por barril

Bolsas sobem com alívio de pressão

Os investidores aliviaram a pressão sobre os mercados bolsistas, depois de Donald Trump ter dito, em entrevista à Fox News, que está "muito perto" de fechar um acordo comercial com a China, ainda que tenha salientado que Pequim quer mais fechar este acordo do que Washington.

As negociações comerciais têm sido o maior foco de pressão sobre as decisões de investimentos nos últimos meses, com os investidores a recearem que estale uma guerra comercial, o que tem elevado os receios em torno do crescimento da economia mundial.

A semana foi marcada pela aprovação de legislação, por parte do Senado americano, de apoio aos manifestantes de Hong Kong. Este passo elevou os receios de uma quebra das negociações entre os dois países.

Contudo, aparentemente esta questão não terá afetado as negociações comerciais. E as palavras do presidente dos EUA corroboram esta perspetiva, o que aliviou os receios dos investidores e levou as bolsas a subirem. O Stoxx600, índice que agrega as 600 maiores cotadas europeias, avançou 0,44% para 403,98 pontos.



Na bolsa nacional, o PSI-20 conseguiu apreciar 0,15%, num dia em que a Galp Energia renovou máximos de 2018 e os CTT subiram mais de 3,5%.