As principais bolsas europeias negociaram em baixa esta quinta-feira, com o aumento da remuneração dos títulos da dívida norte-americana a atrair os investidores para as obrigações em detrimento das acções. No Velho Continente, as "yields" também sobem, mas ainda devido aos receios em torno de Itália. O petróleo e o dólar, por sua vez, estão a corrigir das subidas recentes e já inverteram para terreno negativo. Já o ouro está com mais brilho.

Os mercados em números

PSI-20 perdeu 0,76% para 5.254,19 pontos

Stoxx 600 recuou 1,07% para 379,72 pontos

S&P 500 cede 0,71% para 2.904,85 pontos

"Yield" a 10 anos de Portugal sobe 1,9 pontos base para 1,913%

Euro avança 0,38% para 1,1521 dólares

Petróleo desvaloriza 0,66% para 85,72 dólares por barril em Londres

Obrigações do Tesouro dos EUA desviam investidores e penalizam bolsas

As principais bolsas europeias negociaram em terreno negativo com a generalidade das cotadas do velho continente a registarem perdas, isto num dia em que o índice de referência europeu Stoxx 600 perdeu 1,08% para 379,68 pontos, numa sessão em que tocou em mínimos de duas semanas.





O lisboeta PSI-20 seguiu a tendência com uma queda de 0,76% para 5.254,19 pontos, tendo transaccionado em mínimos de 11 de Setembro, sobretudo penalizado pelas perdas do BCP (-2,20% para 0,2399 euros) e da EDP Renováveis (-2,05% para 8,59 euros).



Apesar da relativização dos receios quanto à integridade da Zona Euro que se seguiu à decisão do governo italiano baixar as metas para o défice orçamental em 2020 e 2021, esta quinta-feira foi a dívida norte-americana que empurrou as bolsas mundiais para o vermelho.



Perante a divulgação de dados económicos robustos que reforçam a pretensão da Reserva Federal prosseguir uma política de normalização monetária, designadamente através do aumento gradual dos juros, as "yields" associadas às obrigações do Tesouro dos EUA estão em forte alta no mercado secundário. Esta subida dos juros diminuiu o valor pago pelos investidores para comprarem títulos soberanos norte-americanos, o que aumenta a respectiva remuneração e acaba por desviar os investidores dos títulos accionistas para o mercado da dívida.

Juros europeus voltam a subir

Itália continua a centrar as atenções dos investidores e a suscitar alguns receios, o que faz com que os juros da dívida na Europa estejam generalizadamente em alta. Apesar de ontem o governo de coligação italiano ter feito cedências nas metas de défice para 2020 e 2021, mantém-se a incerteza quanto à posição da Comissão Europeia pelo facto de não ter havido um recuo no objectivo do défice para 2019.





Os juros da dívida italiana a dez anos estão a subir 1,6 pontos base para 3,329%, ao passo que as "yields" das obrigações alemãs (Bunds) a 10 anos avançam 5,6 pontos base para 0,531%. Já os juros da dívida portuguesa no mesmo prazo registam um acréscimo de 1,9 pontos base para 1,913%.

Euribor mantêm-se a 3 e 9 meses e descem a 6 e 12 meses