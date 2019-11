Os mercados em números

PSI-20 subiu 0,2% para os 5.181,71 pontos

Stoxx 600 ganhou ,02% para os 408,09 pontos

S&P500 ganha 0,6% para os 3.129,08 pontos

Juros da dívida portuguesa a dez anos descem 2,1 pontos base para os 0,375%

Euro recua 0,07% para os 1,1013 dólares

Petróleo em Londres avança 0,27% para os 63,56 dólares por barril

Europa sobe acima de 1%

O índice que agrega as 600 maiores cotadas europeias, o Stoxx600, terminou a sessão do arranque da semana com uma subida de 1,02% para os 408,09 pontos. Este índice aproximou-se, desta forma, de níveis de 2015, aos quais retornou a 19 de novembro. A contribuir positivamente estiveram vários setores com ganhos superiores a 1%, com o setor turístico a destacar-se com um avanço de quase 2%.





A motivar o desempenho positivo da maioria das praças europeias estão as notícias de que a China concedeu reformular as regras de propriedade intelectual, um assunto-chave que tem dividido Washington e Pequim. Posta esta cedência, os investidores veem mais próximo o acordo comercial entre ambas as nações, aumentando o otimismo quanto à evolução da economia mundial.