5.487,72 pontos

yuan. Esta terça-feira as autoridades chinesas disseram que não vão usar a desvalorização cambial como uma das armas na guerra comercial, argumentando que se a moeda chinesa desvalorizou foi porque as expectativas dos mercados mudaram e não por causa da acção do banco central chinês.

As bolsas europeias negociaram em alta esta terça-feira depois de a chanceler alemã Angela Merkel ter conseguido um acordo com o seu parceiro político de décadas. Evitou-se, para já, uma crise política na Alemanha, poucos meses depois de ter sido constituída a actual solução governativa. Em causa está um acordo para a criação de "centros de trânsito" capazes de diminuir os movimentos secundários no seio do espaço comunitário.O Stoxx 600, o índice que agrega as 600 principais cotadas europeias, sobe 0,76% para os 379,63 pontos, influenciado principalmente pelo contributo positivo do sector europeu das telecomunicações. A tendência é geral com a maior parte das praças europeias a valorizar esta terça-feira. Mas há excepções: tanto a praça de Lisboa como a de Atenas sofreram ligeiras quedas nesta sessão. O PSI-20 desvalorizou pela quarta sessão consecutiva.O acordo alemão levou também ao alívio dos juros da dívida nos periféricos. Uma das principais quedas foi protagonizada pelos juros portugueses que deslizaram 2,3 pontos base para os 1,739% a dez anos. A taxa de juro da dívida portuguesa nesse prazo está a aliviar há cinco sessões consecutivas.Em menor grau, os juros também aliviaram em Itália, menos 0,7 pontos base para 2,645%, em Espanha, menos 0,5 pontos base para 1,293%, e na Alemanha, menos 1,2 pontos base para 0,292%.A taxa Euribor a seis meses - aquele que é a mais utilizada em Portugal para os créditos à habitação - desceu para os -0,27% esta terça-feira, menos 0,001 pontos do que na sessão anterior. O mínimo de sempre de -0,279% foi atingido a 31 de Janeiro deste ano. A Euribor nos restantes prazos manteve-se inalterada em -0,321% a três meses, em -0,216% a nove meses e em -0,181% a 12 meses.Depois de ter começado a semana com o pé esquerdo ao ter desvalorizado na segunda-feira, o euro negoceia em alta esta terça-feira após o acordo que Merkel conseguiu alcançar. A divisa europeia sobe 0,15% para os 1,1657 dólares. Isto numa altura em que o dólar está em queda. O índice da Bloomberg para a divisa norte-americana desvaloriza 0,4%.A Arábia Saudita, o maior exportador de petróleo, deu um sinal de que irá ao encontro das pretensões do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que quer um aumento da produção. Essa vontade deverá traduzir-se num aumento de dois milhões de barris por dia, segundo a Al Jazeera . No início da sessão o petróleo estava a valorizar, mas está a negociar em baixa neste fecho dos mercados.O WTI, negociado em Nova Iorque, está a desvalorizar 1,54% para os 72,82 dólares. Já o Brent, negociado em Londres, que serve de referência para Portugal, desliza 0,6% para os 76,84 dólares.O ouro está a subir 1,07% para os 1.255,26 dólares por onça. Esta é a maior subida em, pelo menos, quatro meses. De acordo com a Bloomberg, isto acontece por causa da desvalorização do dólar, mas também por causa da recuperação da divisa chinesa, o