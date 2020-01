Os mercados em números

PSI-20 cedeu 0,45% para os 5.242,13 pontos

Stoxx perdeu 0,33% para os 418,33 pontos

S&P500 cai 0,70% para 3.235,28 pontos

Juros da dívida portuguesa a dez anos desceram 6,1 pontos base para os 0,350%

Euro recua 0,12% para os 1,1159 dólares.

Petróleo em Londres soma 3,79% para 68,76 dólares por barril



Europa recebe "míssil" nas bolsas

O ataque aéreo que os Estados Unidos infligiram sobre o aeroporto de Bagdad, e que resultou na morte do comandante dos Guardas da Revolução do Irão, Qasem Soleimani, também faz estragos nas bolsas. As duras críticas do Irão, que promete "vingança", fazem os investidores tremer nas bolsas internacionais. Na Europa, a maioria das praças fechou a cair e o índice de referência que reúne as 600 maiores cotadas, o Stoxx600, cedeu 0,33% para os 418,33 pontos. Apesar de as cotadas do setor do petróleo e gás mostrarem uma valorização de mais de 1%, os desempenhos do setor automóvel e do turismo contrariam.



Em Lisboa, o PSI-20 plasma a tendência europeia com uma quebra de 0,45% para os 5.242,13 pontos, abalado pelas quedas do banco BCP e da Sonae.



Juros da dívida alinham na derrocada

Os juros da dívida também refletem o medo dos investidores em relação ao desenrolar do conflito entre os Estados Unidos e o Irão. Sendo que estes ativos são por regra menos arriscados do que os títulos acionistas, nos Estados Unidos as obrigações a 10 anos caem 7,3 pontos base para os 1,805%. Deste lado do oceano, a referência europeia, a Alemanha, alivia os juros da dívida com a mesma maturidade em 6,2 pontos base para -0,288%. Em Portugal, a tendência é equivalente e a taxa remuneratória cai pela terceira sessão consecutiva, desta vez, 6,1 pontos base para os 0,350%.





Euro cai com dólar a monopolizar tensões

A moeda única europeia cai pela terceira sessão consecutiva contra o dólar, a ceder 0,12% para os 1,1159 dólares. O euro perde porque o dólar, considerado um ativo refúgio, atrai os investidores nesta altura em que o risco criado pela tensão entre Estados Unidos e Irão aviva o apetite por ativos tradicionalmente mais seguros.