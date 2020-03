Os mercados em números

PSI-20 avançou 1,06% para os 4.816,12 pontos

Stoxx 600 valorizou 0,09% para os 375,97 pontos

S&P500 sobe 2,55% para os 3.028,86 pontos

Juros da dívida portuguesa a dez anos agravaram 0,5 pontos base para os 0,352%

Euro aprecia 1% para os 1,1136 dólares

Petróleo em Londres ganha 5,05% para os 52,18 dólares por barril



Bolsas europeias sobem pela primeira vez em oito

O Stoxx600, que agrega as 600 maiores cotadas europeias, valorizou uns ligeiros 0,09% para os 375,97 pontos - uma subida que acabou com um ciclo de sete sessões sem ascender a terreno positivo e que levou o índice a contar a semana com a quebra mais pesada desde 2008, de 12,25%. As praças europeias alinharam no verde, com exceção da Alemanha, com os melhores registos a verificarem-se nos setores das "utilities" e do petróleo e gás. A perder continua o turismo, que desceu 2,71%.





A animar os mercados esteve o sinal dado por vários bancos centrais (Fed, Banco do Japão e Banco de Inglaterra) de que poderão atuar face ao surto de coronavírus, bem como a intenção das maiores economias do mundo em avançar com uma "ação concertada" para limitar o impacto da propagação do coronavírus. Os ministros das finanças do G-7 vão realizar esta terça-feira uma conferência telefónica para determinar as medidas que vão ser implementadas.

No que diz respeito à política monetária, os mercados estão já a incorporar o impacto do coronavírus, antecipando um corte de 50 pontos base na taxa de referência da Fed e de 25 pontos base no Banco de Inglaterra este mês.



O lisboeta PSI-20 valorizou 1,06% para os 4.816,12, com a EDP e a Galp a tomarem a dianteira dos ganhos.



Juros EUA em mínimo de sempre

Os juros da dívida a dez anos dos Estados Unidos desceram ao nível mais baixo de sempre, depois de oito sessões consecutivas em queda. Hoje, o deslize é de 5,3 pontos base para os 1,097%.





Em Portugal, as obrigações com a mesma maturidade subiram 0,5 pontos base para os 0,352%, enquanto a referência europeia, a Alemanha, completou hoje um trio de quebras ao recuar 1 ponto base para os -0,627%.



Fed dá a mão à economia e corta as pernas ao dólar

A Reserva Federal norte-americana mostrou-se disponível para auxiliar a economia dos Estados Unidos no caso de o efeito do atual surto de coronavírus o justificar. A perspetiva de que o valor do dólar seja reduzido como efeito de um eventual novo corte dos juros por parte do banco central deixa o euro impor-se com uma subida de 1% para os 1,1136 dólares, tendo já atingido um máximo de 16 de janeiro depois de ter avançado 1,25% durante a sessão.



Rússia deixa petróleo disparar depois do "derrame"

O barril de Brent, referência para a Europa, está a somar 5,05% para os 52,18 dólares, depois de seis sessões no vermelho, que resultaram em quebras acumuladas na última semana de 13,64% - tornando-se a pior desde 2008. Também o West Texas Intermediate (WTI), negociado em Nova Iorque, está a avançar fortemente esta segunda-feira, ao subir 5,30% para os 47,17 dólares.