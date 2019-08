As bolsas europeias e a moeda única do Velho Continente terminam a sessão animadas, contrastando com o cenário vivido no mercado cambial e de petróleo, nos quais as perdas são expressivas.

Os mercados em números

PSI-20 valorizou 0,14% para 4.839,94 pontos

Stoxx 600 subiu 0,24% para os 368,58 pontos

S&P500 desce 0,97% para os 2.853,68 pontos

Juros da dívida portuguesa a dez anos recuam 7,4 pontos base para 0,182%

Euro avança 0,17% para os 1,1218 dólares

Petróleo desliza 4,34% para os 56,38 dólares por barril em Londres



Cotadas servem de escudo às bolsas europeias

A Europa viu as principais praças fecharem a sessão em terreno positivo, numa altura em que o escalar da guerra comercial entre os Estados Unidos e a China tem ditado quebras generalizadas nos mercados internacionais. A dar força ao Stoxx600, o índice que agrega as 600 maiores cotadas europeias, estiveram as empresas dos setores do turismo e media, os quais contaram ganhos acima de 1%.



Em destaque esteve ainda o setor químico, no qual se insere a alemã Bayer: a empresa farmacêutica disparou 6% durante a sessão depois de ter visto adiado um julgamento, marcado para o próximo dia 19 de agosto, relativo ao herbicida Roundup – julgamentos estes que têm levado a empresa a pagar elevadas compensações aos queixosos.

Em Lisboa, a bolsa nacional fechou a subir após três sessões de quedas acentuadas. O PSI-20 valorizou 0,14% para 4.839,94 pontos, impulsionado sobretudo pelos títulos das cotadas do grupo EDP.



Euro sobrevive a derrocada nas divisas

A moeda única europeia segue a valorizar 0,17% para os 1,1218 dólares, num dia negro para a generalidade das divisas internacionais, que são abaladas pela decisão de cortes na taxa de juro diretora que foi avançada por vários bancos centrais.





O dólar da Nova Zelândia chegou a perder 2,3% para os 0,6378, o nível mais baixo desde janeiro de 2016, depois de o banco central ter surpreendido com um corte de 50 pontos base os juros, superior ao que era esperado. O dólar australiano segue a mesma tendência e abate 1,2% para um mínimo de dez anos, uma quebra alimentada pelo receio de que o banco central da Austrália opte por mimetizar os cortes do país vizinho. Do outro lado do globo, no Canadá, também se sente um abalo decorrente da perspetiva de cortes nos juros, tendo o dólar canadiano descido já um mínimo de meados de junho. Na Ásia, foram os bancos centrais da Índia e da Tailândia a surpreender com os cortes nos juros, ditando também a desvalorização destas divisas.