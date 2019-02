Os mercados em números

PSI-20 subiu 0,33% para 5.087,46 pontos

Stoxx 600 desce 0,32% para 363,80 pontos

S&P500 desvaloriza 0,28% para 2.745,19 pontos

"Yield" a 10 anos de Portugal recua 2,1 pontos base para 1,574%

Euro sobe 0,15% para 1,1277 dólares

Petróleo sobe 1,24% para 64,40 dólares por barril

Economia volta a penalizar bolsas

As bolsas europeias estiveram a maior parte da sessão em alta, a beneficiar do otimismo em relação às negociações comerciais entre os EUA e a China. Contudo, as perspetivas de crescimento económico travaram o entusiasmo. E os dados económicos entretanto divulgados nos EUA acentuaram a onda de incerteza.

As vendas a retalho dos EUA caíram 1,2% em dezembro, de acordo com os dados do departamento do Comércio. Esta foi a maior quebra das vendas desde setembro de 2009, período marcado pela recessão económica. Além de ser uma queda acentuada, a evolução registada compara com um aumento de 0,2% estimado pelos economistas consultados pela Reuters.

Estes dados levaram mesmo os economistas a reverem em baixa as suas previsões de expansão da economia no quarto trimestre de 2018 em sete décimas para uma taxa de crescimento de 2%. Nos três meses anteriores, o produto interno bruto (PIB) dos EUA cresceu 3,4%.



Estes dados foram conhecidos no dia em que o Eurostat confirmou que o PIB da Zona Euro cresceu ao ritmo mais lento desde 2014.

Entretanto o Bank of America Merrill Lynch emitiu uma nota onde alerta para novos riscos da economia europeia acentuar o ritmo de abrandamento.

O Stoxx600, índice que agrega as 600 maiores cotadas europeias, terminou o dia a cair 0,32% para 363,80 pontos, num final de dia ainda marcado pelas notícias que apontam para que afinal, tenham sido feitos progressos muito pequenos nas negociações comerciais entre os EUA e a China. O que acabou por acentuar o vermelho nas bolsas.

Já na bolsa nacional, o PSI-20 conseguiu contrariar a tendência e fechou com uma subida de 0,33%, numa sessão marcada pelos ganhos do setor da energia.

Juros portugueses em mínimos de 2015

As taxas de juro associadas à dívida nacional estão a cair em todos os prazos, com destaque para a maturidade a 10 anos, não pela dimensão da queda mas pela taxa de juro estar em mínimos de março de 2015.

A "yield" associada à dívida a 10 anos está a descer 2,1 pontos base para 1,574%. Já a taxa da Alemanha para o mesmo prazo está a ceder 0,2 pontos para 0,103%.

Os juros portugueses estão a beneficiar da incerteza que está a assolar Espanha e Itália. Já a dívida alemã é considerada um refúgio em alturas de maior desconfiança, ou em períodos de grande instabilidade.

Dúvidas sobre a economia dos EUA ajudam euro

A moeda única europeia está a subir contra o dólar, num dia em que as dúvidas sobre o desempenho da economia americana cresceram. Ainda que se tenha confirmado que o crescimento do PIB da Zona Euro foi o mais lento desde 2014, os indicadores sobre a economia norte-americana apontam para um abrandamento acentuado.

Este cenário, que já levou a que os economistas revissem em baixa as previsões para a economia dos EUA, está a penalizar a negociação da moeda americana. Assim, o euro sobe 0,15% para 1,1277 dólares, mantendo uma descida superior a 1,5% desde o início de 2019.

Ameaça de novas sanções à Rússia elevam petróleo

Os preços do petróleo estão a subir mais de 1%, numa altura em que há uma nova amaeça de sanções dos EUA à Rússia. O barril do Brent, negociado em Londres e referência para Portugal, está a ganhar 1,24% para 64,40 dólares, atingindo um máximo desde 20 de Novembro.

Ouro sobe com incerteza sobre a economia

Os dados económicos que apontam para uma deterioração da economia mundial, estão a ajudar na negociação do ouro, que serve de ativo de refúgio nestas alturas. Assim, o metal precioso está a subir 0,41% para 1.311,56 dólares por onça.