Na véspera da assinatura de um acordo comercial parcial entre as duas maiores economias do mundo, as bolsas europeias, o dólar e o petróleo valorizaram. Em contrapartida, e por razões inversas, euro e ouro desvalorizam.

Os mercados em números

PSI-20 subiu 0,61% para os 5.292,22 pontos

Stoxx 600 ganhou 0,29% para os 419,59 pontos

S&P 500 desvaloriza 0,18% para os 3.282,36 pontos

Juros da dívida portuguesa a dez anos recuam 1 ponto base para 0,413%

Euro cai 0,07% para 1,1126 dólares

Petróleo em Londres sobe 0,70% para 64,65 dólares por barril





Europa sobe com acordo comercial à espreita

Os principais mercados europeus terminaram a sessão de hoje a negociar em território positivo, impulsionados pelo aproximar da assinatura da primeira fase do acordo comercial entre os Estados Unidos e a China. O Stoxx 600, índice que reúne as 600 maiores cotadas da região, interrompeu um ciclo de duas sessões negativas e subiu 0,29% para os 419,59 pontos.

Amanhã, dia 15 de janeiro, os representantes dos Estados Unidos e da China vão estar reunidos em Washington para assinar o acordo parcial comercial entre os dois. Segundo a Reuters, o governo chinês terá feito a promessa de que irá gastar um total de quase 80 mil milhões de dólares em produtos norte-americanos como carros e aviões. A agência de notícias, que cita fontes ligadas ao processo, escreve que esse montante incide sobre "compras significativas" de carros, componentes automóveis, aviões, máquinas agrícolas, dispositivos médicos e semicondutores.

Apesar da boa prestação europeia, os ganhos foram-se desvanecendo após a abertura de Wall Street, num dia em que a temporada de resultados empresariais arrancou.

Por cá, a bolsa nacional ganhou 0,61% para os 5.292,22 pontos, impulsionada pelo setor energético, com a EDP a tocar em máximos de mais de 11 anos (subiu 1,16%) e a REN a atingir máximos de mais de dois anos (valorizou 2,57%).

Juros recuam na Zona Euro

Os juros das dívidas públicas da área do euro apresentam uma tendência de descida na sessão desta terça-feira. Depois de as "yields" a 10 anos terem ontem atingido valores próximos de máximos de duas semanas, os juros recuam agora, ajustando-se face às últimas subidas e devido à perspetiva do atenuar da tensão comercial Estados Unidos-China na véspera de as duas maiores economias mundiais assinarem um acordo parcial.





A taxa de juro associada aos títulos de Portugal com maturidade a 10 anos recua 1 ponto base para 0,413%, assim como as "yields" correspondentes às obrigações alemãs e espanholas com o mesmo prazo - que seguem a recuar respetivamente 1,4 e 0,4 pontos base para -1,4% e 0,469%.