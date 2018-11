As bolsas europeias negociaram generalizadamente em alta, com a praça lisboeta em contraciclo. O dólar inverteu e já valoriza com os bons dados dos salários nos EUA, o que levou o ouro a perder gás. Já o petróleo continua em queda, na pior semana desde Fevereiro.

Reuters

Os mercados em números

PSI-20 perdeu 0,70% para 4.979,51 pontos

Stoxx 600 somou 0,28% para 364,08 pontos

S&P 500 recua 0,83% para 2.717,66 pontos

"Yield" a 10 anos de Portugal sobe 1,9 pontos base para 1,913%

Euro cede 0,26% para 1,1378 dólares

Petróleo desvaloriza 0,36% para 72,63 dólares por barril em Londres

Bolsas europeias com melhor semana em quase dois anos

As bolsas europeias encerraram em alta esta sexta-feira, 2 de Novembro, pela quinta sessão consecutiva, fechando a sua melhor semana desde Dezembro de 2016. A motivar o optimismo dos investidores na sessão de hoje esteve a notícia, avançada pela Bloomberg, de que Donald Trump pediu à sua equipa que elaborasse um esboço de um acordo comercial com a China.



A notícia, que aumentou as expectativas do mercado em torno de um entendimento entre as duas maiores economias do mundo, beneficiou sobretudo o sector automóvel, o principal responsável pela subida das bolsas europeias.



O índice de referência para a Europa, o Stoxx600, valorizou 0,28% para 364,08 pontos, elevando para 3,33% a subida acumulada na semana.



O londrino Footise e o português PSI-20 contrariam, porém, os ganhos desta sexta-feira. O principal índice nacional desceu 0,7% para 4.979,51 pontos, penalizado pela EDP, Jerónimo Martins e Galp Energia.



Juros da dívida alemã em alta

As obrigações alemãs (bunds) estão em queda, ou seja, com os juros a subir. Os investidores têm procurado refúgio nas bunds em alturas de maior turbulência, pelo que hoje se verificou o inverso, levando os juros das obrigações alemãs a 10 anos a subirem 2,9 pontos base para 0,428%.



Em sentido contrário, a "yield" das obrigações italianas cede 6 pontos base para 3,321% e os juros dos títulos portugueses seguem praticamente inalterados, a cederem 0,1% para 1,884%.

Euribor inalteradas em todos os prazos

A Euribor a três meses, em valores negativos desde 21 de Abril de 2015, manteve-se hoje em -0,318%. Já a taxa a seis meses, a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação e que entrou em terreno negativo pela primeira vez a 6 de Novembro de 2015, permaneceu em -0,258%.



A nove meses, a Euribor continuou em -0,197%, e no prazo a 12 meses manteve-se em -0,148%.

Dólar avança com bons dados dos salários

A nota verde está a negociar em alta face às principais congéneres, a inverter das perdas da manhã, impulsionada pelo aumento acima do esperado dos salários nos EUA em Outubro. Em relação à moeda única europeia, esta sofre a pressão adicional de um relatório que diz que o Banco Central Europeu está a pensar numa nova ronda de empréstimos de longo prazo e também a pressão dos comentários de Olli Rehn, membro do Conselho de Governadores do BCE, que aludiu à necessidade se manter um apoio monetário.



O euro segue assim a ceder 0,26% face à moeda americana, a negociar nos 1,1378 dólares.

Petróleo cede com aumento das reservas nos EUA

As cotações do "ouro negro" continuam a negociar em terreno negativo nos principais mercados internacionais, pressionadas sobretudo pelo aumento das reservas de crude na semana passada nos Estados Unidos e pelos receios de abrandamento do crescimento mundial. O petróleo está perto de entrar em "bear market" (os preços descem 16% desde o pico atingido em Outubro). No acumulado desta semana, o WTI em Nova Iorque cede 6,3%, o que de acordo com a Bloomberg corresponde ao pior desempenho semanal desde Fevereiro.



Em Nova Iorque, o crude de referência segue a ceder 0,60% na sessão desta sexta-feira, para 63,31 dólares por barril, e em Londres o Brent do Mar do Norte – benchmark para as importações europeias – recua 0,36% para 72,63 dólares.

Ouro perde atractividade com dólar forte e retoma das bolsas

O ouro, que em Outubro registou o primeiro ganho mensal em sete, está agora a ceder algum terreno, devido à resiliência do dólar e à retoma das bolsas a nível mundial, o que diminui a procura por este metal precioso como valor-refúgio. O aumento de salários nos EUA reforça a expectativa de que a Fed irá de novo subir os juros em Dezembro e as taxas de juro mais altas diminuem a atractividade do metal amarelo porque não rende juros.



No mercado nova-iorquino, os futuros do ouro seguem a recuar 0,5% para 1.232,90 dólares por onça. No acumulado da semana descem 0,3%.