O alívio em relação aos receios de um Brexit sem acordo e aos riscos de uma guerra comercial estão a animar os investidores, que beneficiam também dos resultados do terceiro trimestre que as cotadas têm apresentado e que têm superado as estimativas. Bolsas e juros em alta.

Os mercados em números

PSI-20 avançou 0,32% para 5.106,62 pontos

Stoxx 600 cresceu 0,25% para 398,99 pontos

S&P500 aprecia 0,58% para 3.039,92 pontos

Juros da dívida portuguesa a dez anos sobe 3,1 pontos base para 0,244%

Euro avança 0,16% para 1,1098 dólares

Petróleo em Londres cai 0,76% para 61,55 dólares o barril

Bolsas europeias sobem para máximos

O contexto está a ser positivo. As negociações comerciais entre os EUA e a China parecem seguir a bom ritmo, o Brexit parece bem encaminhado e os resultados das cotadas estão a ser melhores do que o antecipado. Fatores que estão a deixar os investidores otimistas, o que se reflete na negociação bolsista, com os índices a subirem para máximos de mais de um ano.

O representante do comércio americano revelou ainda na semana passada que os EUA e a China estão prestes a fechar partes do acordo comercial. Já do lado chinês, houve uma confirmação no sábado de que as "consultas técnicas" de algumas partes do acordo estão praticamente terminadas, o que está a gerar mais otimismo em relação a esta questão, ainda que os investidores tendam a agir com cautela, uma vez que a guerra comercial já teve muitos avanços e recuos.

Na Europa, o facto de os países da União Europeia terem aprovado uma nova extensão do prazo para o Brexit, para 31 de janeiro, também está a animar a negociação, uma vez que reduz os receios de uma saída sem acordo.

Além disso, a época de apresentação dos resultados do terceiro trimestre está a correr melhor do que o previsto, com as empresas a reportarem números que superam as estimativas, o que também se reflete na negociação bolsista.

Assim, o Stoxx600, índice que reúne as 600 maiores cotadas europeias, subiu 0,25% para 398,99 pontos, tendo atingido um máximo de janeiro de 2018. Mas não foi apenas este índice a conseguir brilhar. O alemão DAX tocou em níveis de junho de 2018, o italiano em máximos de maio de 2018 e o francês CAC em níveis de dezembro de 2007 (pré-crise financeira).

Na bolsa nacional, o PSI-20 seguiu a mesma tendência, ainda que esteja longe de máximos. O principal índice nacional subiu 0,32% para 5.106,62 pontos, num dia em que os destaques foram a Galp Energia, cujas ações avançaram mais de 2%.



Juros sobem com regresso ao risco