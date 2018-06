Fecho dos mercados: Bolsas europeias em mínimos de dois meses. Juros caem e euro sobe

Os mercados em números

PSI-20 desceu 0,67% para 5.554,33 pontos

Stoxx 600 cai 0,81% para 376,89 pontos

S&P 500 valoriza 0,23% para 2.705,77 pontos

"Yield" a 10 anos de Portugal recua 1,5 pontos base para 1,833%

Euro sobe 0,22% para 1,1579 dólares

Petróleo aprecia 0,23% para 77,80 dólares por barril

Europa em mínimos de fecho de mais de dois meses

A Europa foi inundada por um sentimento negativo, no primeiro dia da cimeira que reúne os líderes europeus em torno de temas sensíveis para o bloco. Vão ser discutidos desde o Orçamento às tarifas aduaneiras, passando pelas migrações.





Este último tema já ditou divisões, logo nas primeiras horas da cimeira. O primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, a ameaçar vetar medidas de política de migração caso não haja um compromisso solidário no acolhimento dos migrantes.

O principal agregador europeu cedeu 0,81% para os 376,89 pontos, e atingiu um mínimo de fecho de 11 de Abril. As cotadas do sector automóvel contribuíram para o desempenho negativo do índice com uma quebra de 2,20%. No Velho Continente, as praças alemã e grega foram as que mais se destacaram pela negativa, com quebras de 1,39% e 2,89%, respectivamente.

Lisboa não foi excepção, e o PSI-20 fechou com uma queda de 0,67% para os 5.554,33 pontos. Dois dos "pesos pesados" da bolsa nacional, Jerónimo Martins e BCP, apresentaram quedas expressivas, de 2,37% e 1,70%, respectivamente.

Juros europeus voltam às quedas

Os investidores têm-se refugiado na dívida da Alemanha, considerada de refúgio, num período marcado por alguma incerteza em torno da guerra comercial entre os EUA e a China. Mas o actual contexto de divisão no centro da Europa, muito devido às questões de migração, acaba por ditar algum travão neste "refúgio". Ainda assim, os juros caem um pouco por toda a Europa. E Portugal não é excepção. A taxa de juro implícita na dívida a 10 anos de Portugal desce 1,5 pontos para 1,833%, enquanto a bund alemã recua 0,2 pontos para 0,319%.





Taxas Euribor estabilizam

As taxas Euribor não registaram oscilações na sessão desta quinta-feira. A taxa a três meses estabilizou nos -0,324%, a Euribor a seis meses nos -0,270%, a taxa a nove meses -0,214% e a 12 meses situou-se nos -0,181%.

Euro alivia de quedas

A moeda única europeia tem estado condicionada pela divisão que se vive no seio da Europa e também pelos receios em torno de uma guerra comercial, que acabaram por elevar o dólar para um estatuto de valor-refúgio. Esta quinta-feira, apesar de ser marcada pelo início do Conselho Europeu, onde serão discutidas matérias fraturantes, o euro está a recuperar, subindo 0,22% para 1,1579 dólares.

Petróleo sobe com possibilidade de Japão e Taiwan deixarem de comprar ao Irão

Os preços do "ouro negro" seguem a negociar em alta, especialmente nos Estados Unidos, onde negoceiam em máximos de Novembro de 2014. Na terça-feira, o presidente norte-americano, Donald Trump, ameaçou impor sanções aos países que até 4 de Novembro não deixem de comprar petróleo ao Irão, que é o terceiro maior produtor da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) – e hoje soube-se que o Japão e Taiwan estarão a ponderar parar de importar esta matéria-prima de Teerão.





As cotações do contrato de futuros do Brent do Mar do Norte – que é negociado em Londres e serve de referência às importações portuguesas – para entrega em Agosto seguem a somar 0,23% para 77,80 dólares por barril. Já o contrato de Agosto do West Texas Intermediate (WTI), transaccionado no mercado nova-iorquino, segue a ganhar 1,03% para 73,51 dólares.

Zinco recupera mas está a caminho de pior trimestre em três anos

O zinco tem estado a perder terreno no Mercado Londrino de Metais (LME), devido ao excedente da oferta, tendo na terça-feira, 27 de Junho, entrado em "bear market" (o chamado mercado urso ocorre quando o preço de um activo cai 20% face ao seu anterior máximo).