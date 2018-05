Os mercados em números

PSI-20 recuou 0,20% para 5486,78 pontos

Stoxx 600 cedeu 0,73% para 384,62 pontos

S&P 500 cai 0,95% para 2610,73 pontos

"Yield" a 10 anos de Portugal recua 2,53% pontos base para 1,650%

Euro sobe 0,09% para os 1,1962 dólares

Petróleo recua 0,37% para 73,09 dólares por barril



Bolsas europeias voltam às quedas

A sessão foi marcada por quedas generalizadas das bolsas europeias. O Stoxx600, que agrega as 600 maiores cotadas europeias, cedeu 0,73%, num dia em que a banca e o sector de telecomunicações foram os que mais pesaram na negociação. A queda das bolsas europeias acabou por se acentuar depois da abertura de Wall Street, num dia em que as bolsas americanas caem perto de 1%. A penalizar está, sobretudo, a apresentação de resultados de empresas como a Tesla ou a seguradora AIG.

Na bolsa nacional o sentimento foi semelhante, com o PSI-20 a recuar 0,20%, pressionado pela descida de 2% do BCP. Do lado oposto, e a travar maiores quedas, estiveram os CTT, ao subirem mais de 3%, a reflectir os resultados do primeiro trimestre do ano.



Euro inverte tendência negativa, mas mantém mínimos

O euro consegue uma subida ligeira de 0,09% para os 1,1962 dólares, invertendo a tendência de queda que tem mantido desde o início da semana. Apesar da valorização, a moeda única europeia mantém-se em mínimos de 11 de Janeiro.



O dólar também vê subidas num dia de quebras para a bolsa de Wall Street. O agregador S&P 500 já recuou 1,56% para os 2.594,62 pontos e mantém perdas de cerca de 1%.

EUA pressionam preços do petróleo

O barril de Brent, referência para a Europa, está a cair 0,37% para os 73,09 dólares. Do outro lado do Atlântico, também o barril de petróleo desce da fasquia dos 68 dólares. A matéria-prima segue pressionada pelos inventários dos Estados Unidos, que mostram subidas para máximos de Janeiro. Paralelamente, a possibilidade de Trump voltar a impor sanções ao Irão está cada vez mais próxima, uma vez que falta cerca de uma semana para o presidente norte-americano se pronunciar. Estas sanções podem vir a afectar as exportações dos países da OPEP.

Ouro dá refúgio, mas cobre lidera as subidas

Num dia atribulado para a bolsa americana, o ouro está a subir 0,68% para os 1313,86 dólares por onça. Em Londres, também o cobre ganha destaque com a desvalorização do dólar, e ganha aos restantes metais nas subidas. Valoriza 0,7% para os 6.871 dólares por tonelada. Já o zinco assustou os investidores e chegou a tocar mínimos de Setembro, descendo aos 3.049 dólares por tonelada, para depois recuperar e valorizar 0,1% para os 3.409,50 dólares.