Os mercados em números

PSI-20 subiu 0,57% para 4.934,28 pontos

Stoxx 600 avançou 0,47% para 391,79 pontos

S&P500 perde 0,2% para 2.971,41 pontos

Juros da dívida portuguesa a dez anos descem 0,6 pontos base para 0,160%

Euro aprecia-se em 0,21% para 1,094 dólares

Petróleo em Londres cai 1,43% para 61,84 dólares por barril

Europa cede depois de cinco semanas no verde

As principais bolsas europeias fecharam a semana no verde, uma tendência positiva espelhada na subida de 0,47% para os 391,79 pontos do índice agregador das 600 maiores cotadas, o Stoxx600.

Entre as cotadas que conseguiram os maiores ganhos estão as do setor automóvel, das matérias-primas e do turismo, que terminam todos a somar mais de 1%.

O registo positivo não foi, contudo, suficiente para contrariar as perdas no agregado da semana. No conjunto dos últimos 5 dias, o Stoxx600 cedeu 0,30%, contando desta forma a primeira semana no vermelho depois de cinco sucessivas a somar.

Em Lisboa o sentimento foi semelhante, com o PSI-20 a avançar 0,57% para os 4.934,28 pontos mas a falhar o registo positivo na semana. A impulsionar o índice nacional nesta sessão esteve sobretudo o BCP, que somou mais de 2%.

Juros de Portugal caem

As taxas de juro da dívida portuguesa com maturidade a 10 anos cedem 0,6 pontos base para 0,160%, contrariando a tendência dos mercados obrigacionistas das maiores economias da Europa. Na Alemanha, a "yield" das obrigações de referência para a região, as Bunds, subiu 0,8 pontos base para os -0,578%.





Libra deprecia-se após sinais do Banco de Inglaterra. Euro sobe

A libra segue a recuar 0,11% para os 1,231 dólares, depois de o decisor do Banco de Inglaterra Michael Saunders ter sinalizado a possibilidade de cortes na taxa de juro mesmo com o processo do Brexit a decorrer.