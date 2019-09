A sessão ficou marcada por vários fatores setoriais. Por um lado, as cotadas europeias do setor do turismo continuaram a registar ganhos pela segunda sessão consecutiva, após ontem a empresa britânica Thomas Cook ter anunciado a falência. A empresa alemã Tui é a que mais se destaca com uma valorização de 7% tanto ontem como hoje, atingindo máximos de fevereiro deste ano.Por outro lado, os setores automóvel e da energia tiveram um desempenho negativo. Com o petróleo a descer mais de 1% tanto em Londres como em Nova Iorque, o setor energético ressentiu-se.No caso do setor automóvel, em causa está a multa a administradores da Volkswagen e da Daimler por causa de manipulação do mercado devido ao escândalo das emissões. Esta é mais uma decisão que afeta a reputação das fabricantes alemãs, além de pesar nas contas das empresas.Em Londres, o FTSE fechou em terreno negativo (-0,47%) no dia em que o Supremo Tribunal britânico decidiu que a suspensão prolongada do Parlamento, pedida por Boris Johnson e aceitada pela Rainha Isabel II, foi "ilegal" e deve ser revertida. Os trabalhos parlamentares retomam esta quarta-feira, 25 de setembro, às 11h30.Em Lisboa, o PSI-20 desceu 0,35% para 4.955,87 pontos , com 12 ações em queda e seis em alta. Já a bolsa grega subiu quase 1%.Os juros das obrigações soberanas a dez anos dos países da Zona Euro estão a aliviar na sessão de hoje. Os juros italianos a dez anos, por exemplo, chegaram a bater em novos mínimos históricos, aproximando-se de um nível inferior ao atual patamar de 0,8%.No caso dos juros portugueses a dez anos, estes aliviam 3,1 pontos base para os 0,139%, acumulando duas sessões de fortes quedas. O mínimo histórico foi alcançado quase há um mês, no final de agosto, quando os juros negociaram no patamar dos 0,9%.Os juros alemães aliviam 0,2 pontos base para para os -0,602%.A divisa britânica está a reagir em alta à decisão do Supremo Tribunal de considerar "ilegal" a suspensão prolongada do Parlamento. Desta forma, os deputados voltam a reunir-se esta quarta-feira. A libra está a ganhar 0,5% face ao dólar, mas a incerteza sobre se haverá eleições antecipadas e sobre qual será o desfecho do Brexit estão a condicionar a evolução da divisa.A divisa norte-americana está a cair 0,2% face às principais divisas após a divulgação do índice de confiança dos consumidores norte-americanos. A confiança dos consumidores baixou em setembro para um mínimo de junho, tendo registado a maior queda em nove meses.O euro sobre 0,05% para os 1,0999 dólares em mais uma sessão que fica marcada por dados económicos negativos na Zona Euro.O barril de Brent, negociado em Londres e referência para a Europa, mostra uma quebra de 1,56% para os 63,76 dólares, depois de ter chegado a ceder mais de 2% durante a sessão.A matéria-prima segue pressionada perante sinais de que a Arábia Saudita, um dos maiores produtores a nível mundial, está a recuperar a capacidade de produção e deverá normalizar até ao final do mês. Os preços do petróleo recuaram significativamente – até cerca de 20% - na semana passada, no rescaldo de ataques que afetaram metade da produção da nação, o equivalente a 5% da oferta mundial.O metal amarelo segue a valer 1.527,42 por onça, na sequência de uma subida de 0,34%. O ouro conta desta forma com a quarta sessão consecutiva no verde, numa altura em que os receios relativamente à economia europeia têm vindo a afetar a negociação no Velho Continente, levando o metal a afirmar-se no seu título de ativo-refúgio.