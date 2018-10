Praticamente todos os sectores deram um contributo negativo, excepto o dos media. Os sectores das matérias-primas, tecnologia, automóveis e energia foram os que mais pressionaram as praças europeias.

Os dados económicos relativos à economia norte-americana continuam a dar sinais de robustez. Essa evolução reforça a perspectiva de novos aumentos dos juros por parte da Reserva Federal dos EUA, o que agravará os custos de financiamento das cotadas. Esta sexta-feira, dia 5 de Outubro, o Departamento do Trabalho norte-americano revelou que a taxa de desemprego baixou para 3,7% em Setembro, um mínimo de 1969. É preciso recuar 48 anos para encontrar um nível de desemprego tão baixo na economia norte-americana.

O Governo italiano estipulou metas para o défice mais baixas do que era expectável, a partir de 2020, o que poderá ser interpretado como uma cedência a Bruxelas. No entanto, estas previsões estão ancoradas numa aceleração da economia, o que vai contra as previsões da Comissão Europeia para Itália.





As preocupações à volta da situação italiana mantiveram-se activas nesta sessão. O Executivo transalpino revelou na quinta-feira ao final da noite um documento onde actualiza as projecções de crescimento económico e do défice Num contexto em que os juros subiram um pouco por toda a Europa, os juros da dívida italiana a dez anos estão a subir 7,8 pontos base para os 3,406%, mantendo-se em máximos de quatro anos. Os juros da dívida alemã a dez anos avançaram 4,2 pontos base para os 0,573% e os da dívida portuguesa subiram 2,9 pontos base para os 1,942%.

Os juros da dívida pública dos Estados Unidos continuam em alta no mercado secundário, com a "yield" correspondente aos títulos a 10 anos a escalar para os 3,23%, isto depois de ontem ter atingido o valor mais alto desde 2011.





A taxa Euribor subiu a seis e a doze meses, mantendo-se inalterada nos restantes prazos. A Euribor a seis meses subiu 0,001 pontos para os -0,267% e a doze meses avançou também 0,001 pontos para os -0,159%. Já a Euribor a três meses manteve-se nos -0,318% assim como a Euribor a nove meses que se fixou nos -0,208%.

Dólar avança com bons resultados das empresas

A nota verde está a negociar em alta face às principais congéneres, depois das perdas de ontem, impulsionada sobretudo pela maioria dos resultados trimestrais acima do esperado por parte das empresas norte-americanas que já começaram a divulgar as suas contas.





Uma das moedas a ceder terreno face à divida norte-americana é o euro, que segue a perder 0,03% para 1,15 11 dólares.

Petróleo regressa aos ganhos com receios de menor oferta

As cotações do "ouro negro" regressaram às subidas, depois da pausa de ontem. E na origem deste impulso estão novamente os receios de que a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e outros grandes produtores não consigam compensar a queda de fornecimento por parte da Venezuela (que enfrenta perturbações na indústria petrolífera) e do Irão (devido às sanções dos EUA).





Em Nova Iorque, o West Texas Intermediate (WTI) avança 0,87% para 74,98 dólares por barril, enquanto o Brent, transaccionado em Londres, soma 0,45% para 84,96 dólares.

Amor pelo chocolate na Rússia impulsiona cotações do cacau

O crescente apetite dos russos por chocolate está a ajudar a impulsionar a procura global de cacau, sustentando os preços desta matéria-prima.





Com efeito, o mercado do cacau está a ganhar com este aumento da procura, depois de dois anos em que as fartas colheitas levaram a um excedente da oferta que manteve os preços desta matéria-prima agrícola sob pressão. Segundo um inquérito da Bloomberg junto de operadores, corretores, analistas e exportadores, o mercado do cacau deverá registar uma ligeira escassez de 50.000 toneladas na campanha agrícola que agora arrancou.