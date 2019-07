Os mercados em números

PSI-20 perdeu 0,35% para 5.202,23 pontos

Stoxx 600 apreciou-se em 0,12% para 387,25 pontos

S&P500 valorizou 0,15% para 3.002 pontos

Juros da dívida portuguesa a dez anos aliviaram 1,7 pontos base para 0,449%

Euro recua 0,51% para os 1,1210 dólares

Petróleo em Londres sobe 0,21% para os 62,06 dólares por barril



Bolsas sem rumo com Itália a liderar perdas

As principais bolsas do Velho Continente negociaram sem tendência definida na sessão desta sexta-feira, 19 de julho, com fatores a influenciarem tanto negativa como positivamente.





O índice de referência europeu Stoxx600 terminou o dia com uma subida de 0,12% para 387,25 pontos, tendo alternado entre ganhos e perdas ao longo da sessão. Já o lisboeta PSI-20 perdeu 0,35% para 5.202,23 pontos, sobretudo pressionado pela desvalorização superior a 2% do BCP.