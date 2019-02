Os mercados em números

PSI-20 subiu 0,45% para 5.185,43 pontos

Stoxx 600 valorizou 0,06% para 372,80 pontos

S&P 500 inalterado nos 2.792,38 pontos

Juros da dívida portuguesa a dez anos subiram 1,9 pontos para 1,470%

Euro ganha 0,07% para 1,1377 dólares

Petróleo recua 0,57% para 66,01 dólares por barril, em Londres

Bolsas europeias somam dois meses de ganhos

As bolsas europeias fecharam em alta ligeira esta quinta-feira, 28 de fevereiro, depois de ter sido revelado que a economia norte-americana desacelerou menos do que era esperado no final do ano passado, diminuindo os receios de uma travagem abrupta da maior economia do mundo.

Contudo, a negociação continuou a estar condicionada pelos riscos geopolíticos e pela incerteza em torno da guerra comercial, na véspera do prazo inicialmente fixado pelos Estados Unidos e a China para fecharem um acordo, sob pena de Washington subir as tarifas aplicadas aos bens chineses. Esse prazo foi adiado, mas ainda não há sinais de progressos concretos que possam conduzir, de facto, a um entendimento.

O índice de referência para a Europa, o Stoxx600, valorizou 0,06% para 372,80 pontos, fechando o mês com uma subida de quase 4%. Este foi assim o segundo mês consecutivo de ganhos para as ações europeias, algo que não acontecia desde janeiro de 2018.

Na bolsa nacional, o PSI-20 ganhou 0,45% para 5.185,43 pontos na sessão desta quinta-feira, impulsionado sobretudo o BCP, que valorizou 2,9% para 24,1 cêntimos.

Juros sobem com exceção de Itália

Os juros da dívida portuguesa a dez anos subiram 1,9 pontos para 1,470%, numa sessão marcada por ganhos generalizados na Europa. Em Espanha, no mesmo prazo, a subida foi de 1,4 pontos para 1,173% enquanto na Alemanha somaram 3,5 pontos para 0,183%.

Itália foi exceção, com os juros a dez anos a descerem 3,3 pontos para 2,752%.

Dólar não segura ganhos

Depois de ter sido divulgado, ao início da tarde, que o crescimento da economia norte-americana abrandou menos do que o esperado, no final do ano, o dólar chegou a subir um máximo de 0,13% face às principais congéneres. Contudo, não segurou a subida, com o mercado a antecipar que os números não serão suficientes para mudar a postura "paciente" da Fed em relação a futuras subidas de juros.

O Departamento do Comércio revelou que o PIB dos Estados Unidos cresceu 2,6% no último trimestre do ano passado, e que o crescimento do conjunto do ano se fixou em 2,9%, só ligeiramente abaixo da meta de 3% traçada por Donald Trump.

Petróleo completa segundo mês de subidas

O petróleo prepara-se para completar esta quinta-feira o segundo mês consecutivo de ganhos, período em que a matéria-prima esteve a recuperar das quedas do final do ano, impulsionado pelos cortes na oferta realizados pelos países da OPEP.

Na sessão de hoje, não há uma tendência definida, já que em Londres, o Brent cai 0,6% para 65,99 dólares e, em Nova Iorque, sobe 0,28% para 57,10 dólares.

A contribuir para esta subida está a queda das importações de crude dos estados Unidos e sinais vindos da Arábia Saudita de que o reino vai continuar a cortar a sua produção.

Paládio com maior série de ganhos mensais desde 2014

Depois da descida registada na sessão de ontem, o paládio voltou aos ganhos esta quinta-feira, dia em que completa o sétimo mês consecutivo de subidas, a maior série de valorizações mensais desde 2014.

O metal, que é utilizado nos mecanismos de controlo de emissões dos automóveis, acumula uma subida de 23% em 2019, tendo atingido esta semana o valor mais alto de sempre.