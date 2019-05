Petróleo em Londres cai 2,99% para 67,37 dólares por barril

As principais bolsas europeias valorizaram na sessão desta quinta-feira, 30 de maio, o que lhes permitiu recuperar parcialmente de duas quedas seguidas, sendo que ontem o índice de referência europeu teve mesmo a maior desvalorização em praticamente três semanas.

O Stoxx 600 somou 0,42% para 372,07 pontos, impulsionado em especial pelas subidas alcançadas pelos setores europeus dos media e industrial. Também o lisboeta PSI-20 terminou o dia em terreno positivo (+0,37% para 5.064,36 pontos) apoiado pela maior subida desde julho de 2016 registada pela Nos (+4,47% para 5,72 euros).A sessão de hoje ficou marcada, segundo explica a Reuters, pelas reticências dos investidores em apostarem nos mercados acionistas devido à volatilidade dos últimos dias, tendo estes optado sobretudo por investir em ativos considerados mais seguros tais como obrigações de dívida e dólar.No dia em que Portugal concluiu a emissão de Panda Bonds , os juros portugueses estão a subir pela primeira vez em oito oito dias. Nas últimas sessões, os juros a dez anos tinham atingido mínimos históricos e os juros a cinco anos passaram a negociar em terreno negativo. A "yield" a dez anos subiu esta quinta-feira 1,3 pontos base para os 0,859%.No resto da Europa o movimento é semelhante. Os juros alemães a dez anos subiram 0,4 pontos base para os -0,176% e os juros italianos a dez anos aumentaram 1,6 pontos base para os 2,653%, tendo sido penalizados mais uma sessão pela instabilidade política que se vive em Roma. Após as eleições europeias há a possibilidade de se marcar eleições nacionais antecipadas dada a incerteza à volta dos dois partidos da coligação que governa.Após duas sessões de quedas, a criptomoeda regressou aos ganhos. Nas últimas duas semanas a bitcoin registou fortes ganhos tendo voltado a estar sob a atenção dos investidores. O ganho acumulado desde o início do ano é já superior a 100%. Hoje a subida é de 0,45% para os 8.685,54 dólares, o que representa um máximo de um ano.Já o euro está a subir 0,04% para os 1,1136 dólares.O petróleo está em queda após a administração norte-americana ter revelado que as reservas de crude desceram menos do que foi antecipado pelos analistas, colocando mais pressão do lado da oferta. Do lado da procura tem sido a disputa comercial a pesar na cotação do "ouro negro" uma vez que se prevê que haja menos procura por petróleo caso a economia desacelere.O crude, negociado em Nova Iorque, segue a desvalorizar 2,09% para os 57,56 dólares ao passo que o Brent, negociado em Londres, que serve de referência para as importações portuguesas, está a cair 2,99% para 67,37 dólares por barril. Ambos estão perto de mínimos de três meses.Apesar da disputa comercial, que tem afastado os investidores de "ativos de risco" como as ações, o ouro não tem descolado. A força do dólar tem retirado algum do estatuto de "ativo de refúgio" ao metal precioso. O ouro está a caminho da quarta queda mensal consecutiva. Neste momento, os analistas consultados pela Bloomberg mantêm a perspetiva "neutra" para o ouro que, neste momento, valoriza 0,53% para os 1.286,5 dólares por onça.