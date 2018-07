As principais bolsas europeias valorizaram e os juros das dívidas públicas dos países da Zona Euro aliviaram numa altura em que a China e os Estados Unidos poderão restabelecer canais de diálogo para evitar um agravar da disputa comercial em curso.

Os mercados em números

PSI-20 recuou 0,14% para os 5.619,80 pontos

Stoxx 600 cresceu 0,18% para 391,61 pontos

S&P 500 valoriza 0,62% para 2.819,94 pontos

Yield da dívida a 10 anos de Portugal cai 2,9 pontos base para 1,742%

Euro cede 0,05% para 1,17 dólares

Petróleo, em Londres, perde 0,80% para 74,37 dólares por barril





Bolsas sobem com atenuar da tensão comercial. Lisboa em contraciclo

As principais praças europeias transaccionaram em alta com os investidores a demonstrarem algum optimismo quanto à possibilidade de a China e os Estados Unidos retomarem o diálogo e chegarem a um compromisso que permita reduzir a tensão na disputa comercial em curso.





Assim, o índice de referência europeu Stoxx 600 somou 0,18% para 391,61 pontos, apoiado sobretudo nos ganhos dos sectores das matérias-primas, em particular do petróleo e gás. O Stoxx 600 tocou mesmo no valor mais alto desde 15 de Junho.





Já o lisboeta PSI-20 contrariou a tendência predominante ao perder 0,14% para os 5.619,80 pontos, pressionado pela EDP Renováveis (+1,5% para 8,82 euros) e pela Galp Energia (+0,89% para 17,55 euros). Tanto o Stoxx 600 (+3%) como o PSI-20 (+1,65%) fecham Julho com um saldo acumulado positivo.





Juros aliviam na Zona Euro após garantias do Banco do Japão

Os juros dos países da Zona Euro aliviaram esta terça-feira, dia marcado pelo anúncio do banco central japonês de que pretende continuar a realizar aquisições no mercado de obrações soberanas por forma a manter a taxa de juro associada aos títulos a 10 anos próxima de 0%.





A "yield" correspondente às obrigações com prazo a 10 anos colocadas por Portugal no mercado secundário recua 2,9 pontos base para 1,742%, tendência acompanhada pela taxa de juro associada aos títulos espanhóis (-2,5 pontos base para 1,401%) e italianos (-6 pontos base para 2,725%) com a mesma maturidade.





Já os juros das "bunds" germânicas recuaram do máximo de 14 de Junho registado na última sessão.





A Reserva Federal dos Estados Unidos reúne-se ainda esta semana, sendo expectável que não decida ainda nenhum novo aumento dos juros, sabendo-se que é intenção do banco central norte-americano promover duas subidas do custo do dinheiro até ao final de 2018.



Euro negociou em máximos de 11 de Julho contra o dólar

Apesar de estar a ceder 0,05% para 1,17 dólares nos mercados cambiais, o euro já transaccionou em máximos de 11 de Julho face à divisa norte-americana nesta sessão.





O dólar segue assim a apreciar face às principais moedas mundiais num dia em que o iene japonês se encaminha para registar a maior queda diária contra a divisa norte-americana em quase três semanas, isto depois de o Banco do Japão ter mantido inalterados os juros e garantido que tal é para manter.





Também a libra caiu em relação ao dólar num momento em que os investidores acreditam que o Banco de Inglaterra poderá, na reunião de quinta-feira, decretar a segunda subida dos juros desde a crise financeira de 2007-2008.