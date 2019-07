As bolsas europeias completaram a sexta sessão consecutiva de ganhos, uma série de subidas que levou o Stoxx600 para máximos de junho de 2016. Os juros da Alemanha contrariam a subida generalizada na Zona Euro e baixaram pela primeira vez a taxa dos depósitos do BCE.

Os mercados em números

PSI-20 subiu 0,56% para 5.210,07 pontos

Stoxx 600 valorizou 0,09% para 392,94 pontos

Juros da dívida portuguesa a dez anos avançam 4,0 pontos base para os 0,324%

Euro valoriza 0,04% para 1,1282 dólares

Petróleo em Londres cai 0,36% para 63,59 dólares por barril





A maioria das bolsas europeias encerrou em alta esta quinta-feira, 4 de julho, pela sexta sessão consecutiva, o que representa a maior série de ganhos desde abril. Num dia de menor liquidez nos mercados, devido ao encerramento das bolsas dos Estados Unidos (comemora-se no país o Dia da Independência), o índice de referência para a Europa, o Stoxx600, valorizou 0,09% para 392,94 pontos, o valor mais alto desde meados de junho do ano passado.

As bolsas continuam a ser animadas pela perspetiva de que os grandes bancos centrais vão adotar uma política mais expansionista, que incluirá uma descida dos juros por parte do Banco Central Europeu (BCE) e da Reserva Federal dos Estados Unidos.

No caso do BCE, essa perspetiva foi reforçada pela escolha de Christine Lagarde para substituir Mario Draghi na liderança da autoridade monetária, já que atual diretora-geral do FMI é vista como defensora do apoio dos bancos centrais ao crescimento económico.

No que respeita à Fed, a possibilidade de um corte dos juros foi admitida recentemente pelo próprio presidente do banco central, e tem ganhado força com a revelação de dados económicos que sinalizam algum abrandamento, como foi o caso do PMI da indústria e dos serviços, e a criação de postos de trabalho pelo setor privado, que cresceu menos do que o esperado. Amanhã, a divulgação dos dados oficiais do emprego dará mais pistas sobre o que fará a Fed na reunião do final deste mês, sendo que a expectativa é de que anunciará um corte de 25 pontos da taxa diretora.

Na bolsa nacional, o PSI-20 subiu 0,56% para 5.210,07 pontos, animado sobretudo pelo BCP, EDP Renováveis e cotadas do retalho. O banco liderado por Miguel Maya somou 2% para 28,61 cêntimos e a EDP Renováveis ganhou 1,88% para 9,20 euros. No retalho, a Jerónimo Martins valorizou 0,96% para 14,135 euros e a Sonae ganhou 1,46% para 87,1 cêntimos.