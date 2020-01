Fecho dos mercados: Bolsas voltam a ressentir-se com efeito do coronavírus. Petróleo cai quase 3%

As preocupações com o vírus chinês voltaram a afetar as bolsas europeias, que fecham a sessão com fortes quebras. O petróleo também se deixa contagiar e desce para mínimos de mais de três meses.