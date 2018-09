As bolsas europeias encerraram em alta, fortemente impulsionadas pela valorização das cotadas da energia em dia de novas subidas dos preços do petróleo. Já o dólar segue a negociar em baixa face aos principais congéneres, pressionado pela guerra comercial EUA-China e pela expectativa de uma nova subida dos juros directores por parte da Reserva Federal norte-americana.

Os mercados em números

PSI-20 subiu 0,55% para 5.391,17 pontos

Stoxx 600 ganhou 0,44% para 383,83 pontos

S&P 500 soma 0,02% para 2.919,87 pontos

"Yield" a 10 anos de Portugal recua 0,4 pontos para 1,894%

Euro avança 0,20% para 1,1771 dólares

Petróleo valoriza 1,29% para 82,25 dólares por barril em Londres

Sector energético dá gás à Europa

As bolsas europeias fecharam em alta esta terça-feira, dia 25 de Setembro, beneficiando da subida do preço do barril de petróleo em Londres. O Stoxx 600, o índice que agrega as 600 principais cotadas europeias, subiu 0,46% para os 384,85 pontos.





Num dia em que o Brent renovou máximos de 2014, o sector energético foi o que mais subiu ao somar 1,7%, atingindo máximos de Maio. As gigantes da energia valorizaram mais de 2%. Foi o caso da BP com uma subida de 2,9%, da Shell com 2,5% e da Eni com 2,4%.





A tendência positiva foi partilhada pela maioria das praças europeias, excepto a bolsa espanhola. O PSI-20 encerrou pela segunda sessão consecutiva no verde com o contributo positivo do BCP e da Galp Energia. As acções do Banco Comercial Português subiram 2,96% para os 26,08 cêntimos, atingindo um máximo de mês e meio. Já as acções da Galp Energia valorizaram 2,32% para os 17,17 euros, negociando em máximos de três semanas.

Juros de Itália aliviam das fortes subidas da segunda-feira

Os juros da dívida italiana a dez anos estão a descer 6,7 pontos base para 2,882%, depois da forte subida registada na sessão de ontem, que levaram a yield a aproximar-se novamente dos 3%. Os investidores aguardam com expectativa que o governo transalpino anuncie as metas orçamentais do próximo ano, o que deverá acontecer na sexta-feira, 28 de Setembro.