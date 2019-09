As bolsas europeias encerraram em alta ligeira, em mais um dia de subidas nos juros da dívida dos países do euro. O petróleo sobe para máximos de mais de cinco semanas e o ouro cai para mínimos de quase um mês.

Os mercados em números

PSI-20 subiu 0,58% para 4.995,01 pontos

Stoxx 600 somou 0,10% para os 386,44 pontos

S&P500 desliza 0,62% para os 2.959,97 pontos

Juros da dívida portuguesa a dez anos subiram 3,3 pontos base para os 0,269%

Euro desce 0,05% para os 1,1043 dólares

Petróleo em Londres soma 1,61% para os 63,60 dólares por barril



Bolsas europeias em alta ligeira

A maioria das bolsas europeias encerrou em alta ligeira esta terça-feira, 10 de setembro, com os investidores a revelarem uma postura mais cautelosa a dois dias da reunião do Banco Central Europeu (BCE), em que se vai perceber até que ponto está a autoridade monetária disponível para agir no sentido de impulsionar o crescimento.

Por outro lado, há algum otimismo com a disponibilidade mostrada pelo governo alemão para avançar com estímulos à economia, num cenário de recessão, apesar do orçamento do próximo ano se manter na linha dos anteriores, respeitando o princípio de défice zero. Este otimismo acaba por ser temperado por novos dados dececionantes vindos da China, que prolongam os receios sobre o impacto da guerra comercial na segunda maior economia do mundo.

Neste contexto, a generalidade das bolsas fechou com sinal positivo, e o índice de referência para a Europa, o Stoxx600, somou 0,10% para os 386,44 pontos.

Por cá, o PSI-20 subiu 0,58% para 4.995,01 pontos, animado sobretudo pelo BCP e pela Galp Energia. O banco liderado por Miguel Maya ganhou 2,19% para20,56 cêntimos enquanto a petrolífera valorizou 2,26% para 13,37 euros.





Juros da dívida prolongam subidas

As obrigações da generalidade dos países do euro voltaram a cair e, consequentemente, os juros a subir, refletindo aqui a incerteza dos investidores em relação às medidas que serão anunciadas pelo BCE na reunião de quinta-feira.