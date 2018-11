A desaceleração do crescimento económico na China foi um dos factores de pressão sobre os mercados accionistas esta sexta-feira. A divisão em torno do acordo para o Brexit alcançado entre Londres e Bruxelas também continuou a penalizar, especialmente a libra esterlina. Ainda no mercado cambial, a nota verde cai perante a perspectiva de menos subidas de juros pela Fed. Já o ouro e o milho parecem seguir as pisadas do gás natural, a caminho de um 'rally'.

Os mercados em números

PSI-20 perdeu 0,06% para 4.913,93 pontos

Stoxx 600 recuou 0,20% para 357,71 pontos

S&P 500 cede 0,11% para 2.727,27 pontos

"Yield" a 10 anos de Portugal sobe 0,1 pontos base para 1,970%.

Euro ganha 0,70% para 1,1407 dólares

Petróleo avança 0,92% para 67,23 dólares por barril em Londres

Bolsas europeias no vermelho com abrandamento na China a pesar

O PSI-20 fechou a sessão desta sexta-feira a ceder 0,06% para 4.913,93 pontos, no segundo dia consecutivo em que a bolsa nacional registou perdas.



No resto da Europa também predominou o pessimismo, com o índice de referência europeu Stoxx 600 a recuar pela terceira sessão seguida, penalizado pelas quedas registadas nos sectores da banca e automóvel. O abrandamento da economia chinesa foi um dos factores que contribuiu para as quedas das bolsas.



Em Lisboa, o BCP foi o título que mais pressionou, ao perder 1,40% para 0,2465 pontos, seguido pela Mota-Engil, que desvalorizou 2,61% para 1,57 euros no quinto dia consecutivo a negociar no vermelho e numa sessão em que a construtora tocou no valor mais baixo (1,534 euros) desde Dezembro de 2016. A Mota-Engil teve um mau dia depois de ontem ter anunciado que a adjudicação de novos contratos na América Latina no valor de 200 milhões de euros.



Também o sector ligado às telecomunicações esteve em destaque pela negativa, com a Pharol a resvalar 3,13% para 0,1734 euros e a Nos a deslizar 1,36% para 5,085 euros.





Juros sobem no Reino Unido, Alemanha e Portugal

Os mercados obrigacionistas estão a negociar esta sexta-feira com subidas e descidas pouco acentuadas, numa altura em que os investidores esperam por desenvolvimentos em torno do acordo para o Brexit e do contexto político no Reino Unido. Os juros das obrigações alemãs a 10 anos (bunds) seguem a subir 0,8 pontos base para 0,368%. Também no Reino Unido a tendência é de subida das "yields" das obrigações no vencimento a 10 anos, que avançam 4,7 pontos base para 1,420%, evidenciando a menor procura por estes títulos. O mesmo acontece com os juros da dívida portuguesa na mesma maturidade, que aumentam ligeiramente, em 0,1 pontos base, para 1,970%.





Em sentido contrário estão as "yields" das obrigações italianas, com uma descida de 0,3 pontos base para 3,490%.

Euribor mantêm-se em todos os prazos

A Euribor a três meses, em valores negativos desde 21 de Abril de 2015, manteve-se hoje em -0,316%. Também a taxa a seis meses, a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação e que entrou em terreno negativo pela primeira vez a 6 de Novembro de 2015, ficou no mesmo nível face à véspera, em -0,257%.