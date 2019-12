Os mercados em números

PSI-20 desceu 0,22% para 5.161,51 pontos

Stoxx 600 perdeu 0,24% para 406,39 pontos

S&P500 desvaloriza 0,07% para 3.143,75 pontos

Juros da dívida portuguesa a dez anos descem 3,3 pontos base para 0,382%

Euro avança 0,05% para 1,106 dólares

Petróleo em Londres cai 0,19% para 64,27 dólares o barril



Quedas na exportações chinesas travam bolsas na Europa

Os principais mercados europeus fecharam o primeiro dia da semana em queda e o índice Stoxx 600, que reúne as 600 maiores cotadas da região, desvalorizou 0,24% para os 406,39 pontos.



A pressionar o sentimento no dia de hoje estiveram os dados fracos das exportações chinesas, que tiveram uma queda homóloga de 1,1% pelo quarto mês consecutivo, em novembro. No entanto, o foco de maior preocupação esteve nas exportações chinesas para os Estados Unidos, que escorregaram 23% no mesmo período.





estão envolvidos em negociações desde outubro para fechar um acordo comercial inicial.



A atenção desta semana está virada também para as eleições do Reino Unido, marcadas para a próxima quinta-feira, fulcrais para o destino do Brexit. As sondagens apontam para uma vitória do Partido Conservador, do primeiro-ministro Boris Johnson, sobre o Partido Trabalhista.



bolsa nacional encerrou em terreno negativo , a descer 0,22% para 5.161,51 pontos. Com nove cotadas em queda e nove em alta, o principal índice nacional completou a primeira sessão de perdas, depois de três consecutivas em alta. O BCP cedeu 0,87% para 19,35 cêntimos.

Os números fizeram renascer os receios em torno do impacto que a guerra comercial entre Washington e Pequim está a ter na saúde das duas economias. Donald Trump, líder da Casa Branca, e Xi Jinping, homólogo chinês,Por cá, a

Juros da Zona Euro em queda antes das reuniões da Fed e do BCE

Numa semana agitada e marcada por duas reuniões importantes, da Reserva Federal dos EUA e do Banco Central Europeu, os juros da Zona Euro seguem todos em queda. Os juros a dez anos da maior economia do bloco central, a Alemanha, caem 2,1 pontos base para os -0,311%. No final de 2018, a "yield" ficava-se nos 0,24%.



Por cá, os juros a dez anos de Portugal acompanham esta tendência e perdem 3,3 pontos base para os 0,382%. Em Itália, o cenário repete-se e a "yield" a dez anos cai 7,5% para os 1,273%.





Dados da China enfraquecem dólar. Libra sorri antes de eleições

Os dados sobre as exportações chinesas, que ficaram abaixo do esperado, fizeram estragos também no dólar, que hoje derrapa 0,05% contra o iene, considerado um ativo seguro. Por sua vez, a libra aprecia-se em 0,10% para os 1,315 dólares, numa semana marcada pelas eleições gerais no Reino Unido e em que se espera uma vitória do Partido Conservador, liderado por Boris Johnson.



O euro soma 0,05% para 1,106 dólares.



Petróleo corrige e desvaloriza

Depois de uma semana em alta para o preço do petróleo, devido aos cortes de produção anunciados pela OPEP+ (a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e os seus aliados, liderados pela Rússia), nesta segunda-feira os preços inverteram.



O Brent, ativo negociado em Londres e referência para Portugal, perde 0,19% para os 64,27 dólares por barril. O norte-americano WTI perde também 0,24% para os 59,06 dólares por barril.





Ouro sobe com receios globais

O ouro, ativo que serve de refúgio em alturas de maior turbulência nos mercados, valoriza 0,07% para os 1.461,18 dólares por onça, com os dados fracos das exportações chinesas a trazerem algum medo do risco.