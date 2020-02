As principais praças europeias dividiram-se entre o verde e o vermelho, numa altura em que o coronavírus continua a concentrar as atenções dos investidores. Petróleo e euro sofrem com o surto.

Os mercados em números

PSI-20 ganhou 0,15% para 5.282,06 pontos

Stoxx 600 subiu 0,07% para 424,64 pontos

S&P500 desce 0,35% para 3.339,54 pontos

Juros da dívida portuguesa a dez anos recuaram 2 pontos base para 0,286%

Euro deprecia 0,27% para 1,0916 dólares

Petróleo em Londres desvaloriza 0,95% para os 53,95 dólares o barril





Coronavírus deixas bolsas sem rumo definido

As principais praças bolsistas do Velho Continente encerraram a sessão desta segunda-feira, 10 de fevereiro, a transacionar sem tendência definida, com o índice de referência europeu Stoxx600 a alternar entre ganhos e perdas ao longo da negociação para fechar com uma ligeira subida de 0,07% para 424,64 pontos.