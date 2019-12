Os mercados em números

PSI-20 valorizou 0,09% para 5.128,87 pontos

Stoxx 600 perdeu 0,13% para 402,66 pontos

S&P500 deprecia 0,10% para 3.109,69 pontos

Juros da dívida portuguesa a dez anos crescem 4,8 pontos base para 0,417%

Euro ganha 0,20% para 1,11 dólares

Petróleo em Londres valoriza 0,92% para os 63,59 dólares





Ausência de novidades na frente comercial deixa bolsas indefinidas

A disputa comercial entre os Estados Unidos e a China tem sido o fator mais relevante para determinar o sentimento dos mercados e o rumo da negociação bolsista em particular.

Desta feita, esta quinta-feira, 5 de dezembro, não trouxe qualquer dado novo relativo à negociação em curso entre Washington e Pequim, deixando os investidores sem capacidade para prever o que poderá surgir nos próximos dias num diálogo marcado por constantes altos e baixos.

Na Europa, o reflexo desta indefinição sentiu-se numa negociação bolsista sem tendência definida. O índice de referência europeu Stoxx600 cedeu 0,13% para 402,66 pontos, com o setor das matérias-primas, em especial o petrolífero, a impulsionar, e o setor do retalho a travar uma maior valorização.

Já a bolsa nacional (PSI-20) transacionou no verde pelo segundo dia seguido, que fechou com uma ténue subida de 0,09% para 5.128,87 pontos. As bolsas de Amesterdão e Paris também registaram ligeiras subidas.

Juros voltam a subir na Zona Euro

Os juros das dívidas públicas na área do euro voltaram a agravar-se esta quinta-feira, com as yields da generalidade das obrigações com maturidade a 10 anos a subirem pelo segundo dia seguido.

A "yield" correspondente aos títulos soberanos de Portugal a 10 anos avança 4,8 pontos base para 0,417%. Tendência idêntica à verificada noutros periféricos como Espanha e Itália, cujos juros associados à dívida a 10 anos sobem respetivamente 4,7 e 8,9 pontos base para 0,482% e 1,375%. O mesmo relativamente à "yield" das "bunds" alemãs no mesmo prazo que sobe 2,4 pontos base para -0,295%.

A perspetiva agora mais positiva relativamente às possibilidades de um acordo comercial EUA-China reforça o apetite dos investidores por ativos considerados de maior risco, o que se reflete numa menor aposta, e consequente descida, das obrigações soberanas, movimento que se traduz num aumento dos juros das dívidas.

Libra continua em máximos com provável vitória de Boris

A moeda do Reino Unido voltou a valorizar e a registar máximos, apreciação decorrente da crescente convicção de que o Partido Conservador do primeiro-ministro em funções, Boris Johnson, vencerá as eleições antecipadas para 12 de dezembro, possivelmente com maioria absoluta, mostram as sondagens.

A libra sobe pelo quinto dia contra o euro para máximos de 6 de maio em relação à moeda única europeia e ganha terreno relativamente ao dólar pela terceira sessão para transacionar em máximos de maio de 2017 comparativamente com a divisa norte-americana.

Já o euro aprecia 0,20% para 1,11 dólares, enquanto o dólar recua pela quinta sessão para mínimos de 4 de novembro no índice da Bloomberg que mede o comportamento da moeda americana face a um cabaz das principais divisas mundiais.

Petróleo em alta com cortes de produção da OPEP

Os preços do petróleo seguem a valorizar, num dia em que a OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, decidiu não só manter como também aumentar o volume de cortes de produção de petróleo.