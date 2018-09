As bolsas europeias fecharam sem tendência definida, num dia em que o euro e os juros europeus subiram à boleia do BCE.

Os mercados em números

PSI-20 subiu 0,15% para 5.315,06 pontos

Stoxx 600 caiu 0,15% para 376,53 pontos

S&P 500 valoriza 0,37% para 2.899,64 pontos

"Yield" a 10 anos de Portugal sobe 0,03 pontos base para 1,866%

Euro sobe 0,41% para 1,1674 dólares

Petróleo recua 1,76% para 78,34 dólares por barril, em Londres

Europa divide-se, Lisboa entre os vencedores

A Europa fechou com as principais praças a dividirem-se entre o sinal positivo e o negativo. O Stoxx600 terminou a sessão a cair 0,15% para os 376,53 pontos. Com as perdas mais significativas estiveram os sectores do retalho e dos media, que desceram mais de 1%. Isto no dia em que o Banco Central Europeu (BCE) manteve a taxa directora dos juros inalterada em 0% e avançou com o plano de redução dos estímulos, passando as compras líquidas de activos para 15 mil milhões de euros já a partir do próximo mês, que comparam com os anteriores 30 mil milhões de euros.

Lisboa foi uma das praças a conseguir o registo positivo, destacando-se o desempenho da Nos, que valorizou mais de 4%, mas também da Sonae SGPS e Sonae Capital, que somaram quase 2% no final da sessão.

Juros sobem na Europa, com positivismo de Draghi

As taxas de juro subiram um pouco por toda a Europa, num dia em que o BCE manteve os juros e o programa de compra de dívida. Além disso, reviu em baixa as estimativas de crescimento, o que poderia minar a confiança dos investidores. Mas as palavras de Mario Draghi acabaram por sustentar os ânimos. Isto porque o presidente do BCE fez um discurso positivo, demonstrando confiança na economia da Zona Euro.

Assim, as taxas de juro das obrigações europeias subiram, com os investidores de alguma forma a reflectirem o sentimento positivo do banco central – o que poderá aumentar a especulação em torno de um aperto da política monetária. A taxa de juro associada à dívida a 10 anos sobe 0,03 pontos base para 1,866%. Já a "yield" das bunds avança 1,2 pontos para 0,422%, o que reduz o prémio de risco da dívida nacional para 144 pontos.

Taxa Euribor 12 meses desce

As taxas Euribor estabilizaram esta quinta-feira, 13 de Setembro, à excepção da taxa a 12 meses, que registou uma descida. A Euribor a três meses fixou-se em -0,319%, mantendo-se no mesmo valor desde 30 de Julho. A taxa a seis meses manteve-se nos -0,266% e a Euribor a nove meses situou-se nos -0,224%. A excepção foi a taxa a 12 meses que desceu 0,002 pontos para -0,168%.

Euro sobe após palavras de Draghi

A moeda única europeia beneficiou do discurso de Mario Draghi. Apesar de rever em baixa as estimativas de crescimento da economia, o presidente do BCE salientou que o desempenho da economia é positivo e que está forte o suficiente para lidar com adversidades externas, como o caso da guerra comercial.





Petróleo corrige de máximos de Maio

Os preços do "ouro negro" seguem a negociar em baixa, apesar dos menores receios de um excesso da oferta mundial. A Agência Internacional da Energia (AIE) veio dizer, no seu relatório mensal sobre o mercado petrolífero, que a Arábia Saudita e outros grandes produtores poderão não conseguir suprir a redução da oferta do crude iraniano e venezuelano nos mercados.





O contrato de Outubro do West Texas Intermediate (WTI), transaccionado no mercado nova-iorquino, segue a ceder 2,39% para 68,69 dólares por barril. Já as cotações do contrato de futuros do Brent do Mar do Norte – que é negociado em Londres e serve de referência às importações portuguesas – para entrega em Outubro seguem a recuar 1,76% para 78,34 dólares por barril, depois de ontem terem superado a fasquia dos 80 dólares (máximos de Maio passado).

Ouro atinge máximo de duas semanas

O preço do ouro está a negociar em terreno positivo, pela terceira sessão consecutiva, uma vez mais com a desvalorização da nota verde a ajudar – já que um dólar mais fraco torna mais atractivos os activos denominados nesta moeda, como é o caso do metal amarelo.