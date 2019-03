Os mercados em números

PSI-20 subiu 0,46% para 5.168,79 pontos

Stoxx 600 avançou 0,02% para 377,28 pontos

S&P 500 desvaloriza 0,66% para 2.799,79 pontos

"Yield" a 10 anos de Portugal recua 3,7 pontos base para 1,254%,

Euro cede 0,03% para 1,1263 dólares

Petróleo cai 0,15% para 67,87 dólares por barril, em Londres

Draghi suporta bolsas europeias

As bolsas europeias fecharam sem uma tendência definida, com alguns índices a subirem e outros a descerem. A contribuir para a subida esteve Mario Draghi, depois de o presidente do Banco Central Europeu (BCE) ter garantido que a autoridade vai reduzir o impacto que a política monetária de juros negativos está a ter na rentabilidade do setor financeiro.

O setor financeiro reagiu a estas palavras com aplausos, tendo sido um dos setores que mais subiu, evitando um desfecho vermelho nas praças europeias. O Stoxx600, índice que agrega as 600 maiores cotadas europeias, fechou com uma subida de 0,02% para 377,28 pontos.

A travar o entusiasmo dos investidores continuam os receios sobre a travagem da economia mundial, numa altura em que se aguarda pelo desfecho de duas questões de grande relevo: Brexit e guerra comercial.

Na bolsa nacional, o PSI-20 fechou a subir 0,46% para 5.168,79 pontos, sustentado pelo BCP, que ganhou quase 4%, precisamente a beneficiar das palavras de Mario Draghi.

Juros de Portugal tocam em novos mínimos históricos

O dia está a ser de quedas na generalidade dos juros na Europa. Portugal não é exceção e viu a taxa associada à dívida a 10 anos recuar para um novo mínimo histórico. A "yield" das obrigações a 10 anos de Portugal está a descer 3,7 pontos base para 1,254%, tendo já tocado nos 1,248%, o que corresponde a um novo mínimo.

Este desempenho está a ser partilhado pela generalidade dos países, como a Alemanha, que segue a acentuar as taxas negativas. A "yield" da bund está a cair 6,4 pontos para -0,08%, tendo, pela primeira vez desde 2016, registado um valor mais baixo do que os juros do Japão. Este dia ficou marcado pela ida ao mercado de dívida de Berlim, tendo a Alemanha conseguido financiar-se a 10 anos, com uma taxa negativa, o que também já não acontecia desde 2016.

O contexto de incerteza económica, conjugado com as garantias deixadas pelo presidente do Banco Central Europeu (BCE), está a provocar a descida dos juros das dívidas soberanas, com os investidores a tentarem proteger-se, evitando assim ativos considerados mais arriscados.

Euro abaixo dos 1,13 dólares

A moeda única europeia está com uma queda ligeira face ao dólar. A ausência de subidas de juros e manutenção de uma política acomodatícia, num período de elevada incerteza económica, acaba por penalizar o euro, que recua 0,03% para 1,1263 dólares.

Petróleo cai após aumento das reservas

Os preços do petróleo seguem em queda, a refletir a subida inesperada das reservas de crude dos EUA. Os stocks de crude do país aumentaram na semana passada em 2,8 milhões de barris, um aumento que superou as estimativas dos analistas e da indústria. Este acréscimo nas reservas e as perspetivas de menor crescimento económico estão a ditar a descida dos preços da matéria-prima.

O preço do barril do Brent, negociado em Londres e referência para Portugal, está a cair 0,15% para 67,87 dólares. Já o West Texas Intermediate (WTI), transacionado em Nova Iorque, deprecia 0,8% para 59,46 dólares.



Paládio afunda

O preço do paládio deslizou mais de 5% para 1.464,59 dólares por onça, registando a maior queda desde 15 de agosto. A queda deste metal surge depois de o presidente da Anglo American ter dito que a subida recente do paládio criou uma "bolha", de acordo com o Financial Times.