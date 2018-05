As bolsas europeias conseguiram terminar o dia em alta, com o Stoxx600 em máximos de Fevereiro. Excepção para Itália, que deslizou para mínimos de Abril. O euro também está a cair devido aos receios em torno de Itália e os juros dos periféricos estão a ressentir-se.

Os mercados em números

PSI-20 subiu 0,60% para 5.749,83 pontos

Stoxx 600 avançou 0,30% para 395,87 pontos

S&P 500 valoriza 0,64% para 2.730,30 pontos

"Yield" a 10 anos de Portugal sobe 13,7 pontos base para 2,005%

Euro recua 0,01% para 1,1771 dólares

Petróleo valoriza 0,51% para 78,91 dólares por barril



Bolsas europeias em máximos de Fevereiro. Itália em mínimos de Abril

A maioria das bolsas europeias parece ter contornado os receios em torno de Itália, beneficiando das notícias relacionadas com a suspensão da guerra comercial entre a China e os Estados Unidos. O Stoxx600, índice que agrega as 600 maiores cotadas europeias, subiu 0,30% e tocou no valor mais elevado desde 1 de Fevereiro.



Em sentido contrário esteve Itália, com o principal índice a deslizar 1,52%, para mínimos de Abril, precisamente porque os investidores receiam o impacto das medidas que serão tomadas por um governo formado pelo Movimento 5 Estrelas e pela Liga. Apesar de ter saltado do programa de governo destas duas forças políticas a proposta para o BCE anular a dívida de 250 mil milhões de euros em obrigações italianas, os investidores temem que um governo populista implemente medidas anti-Europa e que coloque em risco as já debilitadas finanças públicas do país.





Já a bolsa nacional subiu 0,60%, a beneficiar dos ganhos do BCP e do grupo EDP, com a eléctrica e a EDP Renováveis a tocar em máximos.

Juros disparam com receios em torno de Itália

As propostas do próximo governo italiano estão a assustar os mercados. Os juros das obrigações portuguesas sobem 14 pontos base, sendo arrastadas pelos títulos italianos. A taxa de juro implícita na dívida a 10 anos disparou 13,7 pontos base para 2,005%, sendo a maior subida desde Janeiro, e superou os 2%, o que já não acontecia desde Março. Já a taxa de juro italiana subiu mais de 15 pontos, em máximos de Julho de 2017.



Em sentido contrário, os juros da "bund" alemã desceram 5,6 pontos para 0,523%, o que coloca o prémio de risco da dívida nacional nos 148 pontos, o que representa um máximo de Janeiro.