0,17% para os 5.119,62 pontos

No início da sessão de hoje, o Stoxx 600 tocou em máximos de janeiro de 2018, mas acabou por fechar em queda. O índice perdeu 0,49% para os 396,75 pontos.Nesta quinta-feira os investidores digeriram uma série de resultados das cotadas relativos ao terceiro trimestre, além da fusão entre a PSA e a Fiat. Além disso, os mercados também reagiram à decisão da Reserva Federal norte-americana de cortar os juros em 25 pontos base, cujo anúncio foi feito ontem após o fecho dos mercados na Europa, mas a decisão já era esperada.Em Lisboa, os resultados trimestrais das cotadas ditaram o rumo do índice principal , o PSI-20, que subiu 0,17% para os 5.119,62 pontos. Tanto os CTT e a EDP subiram e atingiram máximos, contribuindo para o índice já que 10 das 18 cotadas fecharam em terreno negativo.O mês de outubro foi o melhor para o PSI-20 desde abril ao valorizar 2,93%.No mercado secundário, os juros portugueses a dez anos estão a cair 4,8 pontos base para os 0,162%. Esta é a maior queda desde 23 de setembro e faz com que a "yield" associada às obrigações portuguesas a dez anos esteja num nível mais próximo dos 0,1%. Na semana passada, os juros tinham subido para níveis acima de 0,2%.Outubro foi um mês em que tanto o euro como a libra subiram face ao dólar. Num período caracterizado pela expectativa dos investidores quanto a uma descida dos juros (pressiona em baixa a divisa) por parte da Reserva Federal norte-americana - o que veio a concretizar-se -, a divisa europeia e britânica conseguiram recuperar terreno.O euro subiu mais de 2% face ao dólar no conjunto de outubro, o que representa a maior subida mensal desde janeiro de 2018. Em setembro, o euro tinha desvalorizado após o Banco Central Europeu (BCE) decidiu baixar a taxa de depósitos de -0,4% para -0,5%. Na sessão de hoje o euro está inalterado nos 1,1151 dólares.Já a libra valorizou mais de 5,5% em outubro face ao dólar, o que representa a maior subida numa década. Em maio de 2009, a libra avançou quase 9% face à divisa norte-americana.Ontem o petróleo tinha caído por causa da subida dos inventários norte-americanos. Hoje a influenciar a cotação do barril está o encerramento do oleoduto que alimenta Cushing, o ponto de entrega do WTI, devido a um derramamento. Este corte de abastecimento esteve a impulsionar as cotações e a anular o efeito nos preços da subida dos inventários nos Estados Unidos.No entanto, o petróleo voltou a ser pressionado em baixa com a notícia de que a Arábia Saudita aumentou a produção de petróleo em mais de um milhão de barris por dia.Na sessão de hoje, o WTI, negociado em Nova Iorque, desvaloriza 1,74% para os 54,11 dólares ao passo que o Brent, negociado em Londres e que serve de referência para as importações portuguesas, desce 0,69% para os 60,19 dólares por barril.O ouro negro não regista grandes alterações no saldo mensal em outubro. O WTI ganha 0,06% e o Brent cede 0,97%.O metal precioso desvalorizou em setembro mais de 3% à medida que a incerteza mundial dissipou-se e as bolsas continuavam a subir. Contudo, em outubro o ouro conseguiu recuperar parcialmente essa perda. A cotação do ouro tende a ser beneficiada quando a Fed desce os juros diretores, tal como aconteceu ontem. Hoje o ouro sobe 1,09% para os 1.511,9 dólares por onça.No acumular do mês, o ouro sobe mais de 2,5%, dando continuidade aos ganhos que têm sido a regra desde o início do ano. Os investidores têm investido mais no metal precioso por ser visto como um ativo de refúgio numa altura em que a economia mundial está em travagem.