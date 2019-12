Os mercados em números

PSI-20 avançou 0,33% para 5.218,51 pontos

Stoxx 600 somou 0,17% para os 415,07 pontos

S&P 500 aprecia 0,22% para 3.158,26 pontos

Juros da dívida portuguesa a dez anos subiram 2 pontos base para os 0,406%

Euro valoriza 0,01% para os 1,115 dólares.

Petróleo em Londres ganha 0,35% para os 66,40 dólares por barril



Europa de volta ao verde

O dia terminou com nota positiva, embora ligeira, para a Europa. O índice que agrega as 600 maiores cotadas do Velho Continente, o Stoxx600, somou 0,17% para os 415,07 pontos, num dia em que as praças europeias se dividiram entre o verde e o vermelho.





Apesar de o entusiasmo em relação ao acordo comercial parcial entre Washington e Pequim ter vindo a desvanecer-se, o secretário do Tesouro norte-americano, Steven Mnuchin, voltou a levantar os ânimos ao anunciar que o acordo deve ser assinado e divulgado no início de janeiro, após uma revisão legal.O sentimento inclina-se para o positivo também numa altura em que os investidores estão a acreditar que o 'impeachment' ao presidente dos Estados Unidos, apesar de aprovado na Câmara dos Representantes, não terá o mesmo desfecho no Senado. Isto porque há a crença de que os Republicanos vão votar contra e, no Senado, este partido está em maioria, o que afasta as consequências políticas mais graves que poderiam decorrer do processo, como uma eventual destituição.



A este motivo de alívio somam-se os dados económicos positivos, relativamente ao emprego, que foram divulgados nos Estados Unidos, e que atestam a força da maior economia do mundo.

Por cá, o PSI-20 destacou-se pela positiva e avançou 0,33% para 5.218,51 pontos, com a EDP e o BCP a impulsionar.



Juros sobem outra vez

Os juros a dez anos da dívida portuguesa subiram 2 pontos base para os 0,406%, contando a segunda sessão a agravar. Na Alemanha a tendência foi a mesma, com os juros equivalentes a avançarem 1,5 pontos base para os -0,237%, também na segunda sessão de subidas. Posto isto, o prémio da dívida portuguesa face à germânica coloca-se nos 64,3 pontos base.

Libra desliza após contenção do banco central

A libra esterlina segue com uma queda de 0,46% para os 1,3018 dólares, nesta que é a terceira sessão consecutiva no vermelho. O Banco de Inglaterra (BOE) anunciou que irá manter os juros diretores nos 0,75% na reunião de política monetária desta quinta-feira, 19 de dezembro, considerando que o PIB deverá acelerar ao ser sustentado pela "redução de incertezas relacionadas com o Brexit" - dada a vitória eleitoral com maioria do Partido Conservador de Boris Johnson -, tal como uma recuperação "modesta" do crescimento mundial.

Já o euro volta timidamente aos ganhos, com uma subida de 0,01% para os 1,115 dólares.

Petróleo conta seis sessões no verde

O barril de Brent, referência para a Europa e negociado em Londres, mantém-se em terreno positivo pela sexta sessão consecutiva. A tendência tem sido sustentada pela perspetiva de que o acordo comercial parcial entre a China e os Estados Unidos provoque um aumento da procura pela matéria-prima, como consequência da maior margem para o crescimento da economia a nível mundial.

A reforçar o otimismo estão os dados quanto às reservas de crude nos Estados Unidos relativos à semana passada – era esperado que tivessem aumentado mas, ontem, foi divulgado que na verdade recuaram a níveis de início de novembro. O barril soma 0,35% para os 66,40 dólares, sendo que já chegou a renovar máximos de meados de setembro.

Minério de ferro prepara-se para grande quebra

Um dos grandes fornecedores de minério de ferro, a Austrália, lançou um aviso de que os preços deste minério devem descer aos 60 dólares no próximo ano, embora se espere que a descida seja gradual. Esta quinta-feira, os contratos futuros em Singapura mantiveram-se pouco alterados nos 91,59 dólares. A quebra, que a austrália prevê que seja de 21% face à média de preços deste ano, deverá ocorrer à medida que a produção vai recuperando o equilíbrio, depois de ter sofrido disrupções significativas em 2019, tanto no Brasil como na China.