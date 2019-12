Os mercados em números

PSI-20 subiu 0,34% para 5.221,09 pontos

Stoxx 600 avançou 1,39% para os 417,75 pontos

S&P500 apreciou-se em 0,90% para os 3.197,45 pontos

Juros da dívida portuguesa a dez anos agravaram-se em 1 ponto base para os 0,377%

Euro valoriza 0,16% para os 1,1139 dólares

Petróleo em Londres ganha 0,51% para os 65,55 dólares por barril



Europa em máximos históricos

O agregador que reúne as 600 maiores cotadas europeias, o Stoxx600, fechou com uma valorização de 1,39% para os 417,75 pontos, mas durante a sessão chegou a tocar nos 418,53 pontos, um máximo de sempre. Esta foi a quarta sessão consecutiva de ganhos e as cotadas dos setores financeiro, da banca e do retalho foram as de maior destaque, ao somarem ganhos superiores a 2%.





A dar força aos mercados europeus está o alívio da tensão entre os Estados Unidos e a China, depois de ambas as nações terem confirmado a assinatura de um acordo comercial parcial. Aquela que era das principais sombras a pairar sobre os mercados acionistas acaba assim de se dissipar e permitir aos investidores acreditarem num ano mais risonho nos mercados.



Em Lisboa, o PSI-20 seguiu a tendência europeia, e terminou esta segunda-feira a avançar 0,34% para 5.221,09 pontos, impulsionado pela EDP.