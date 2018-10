Os mercados em números

PSI-20 caiu 0,14% para os 5019,07 pontos

Stoxx 600 recua 0,36% para os 359,94 pontos

S&P500 perde 0,45% para os 2.755,19 pontos

"Yield" a 10 anos de Portugal recuou 0,6 pontos base para os 2,013%

Euro desce 0,37% para os 1,1471 dólares

Petróleo sobe 0,04% para os 79,81 dólares por barril, em Londres



Bolsas europeias não resistem a Wall Street

Num dia em que o principal foco de tensão na Europa – Itália – aliviou a pressão sobre os mercados do Velho Continente, os títulos europeus recuperaram, mas não por muito tempo. As notícias de que a agência de rating Moody’s decidiu manter o "rating" de Itália fora do patamar considerado de "lixo" animou parte do dia na Europa. Os ânimos acalmaram face às quebras que se verificam em Wall Street, praça onde o principal índice generalista, o S&P 500, cede 0,45% para os 2.755,19 pontos. Na Europa o Stoxx fechou com uma quebra de 0,36% para os 359,94 pontos, com apenas três dos 20 sectores a posicionar-se no verde. Aquele que regista uma maior queda é o do petróleo e gás, a perder quase 1,5%.

Por cá, Lisboa alinha na tendência negativa, tendo o PSI-20 desvalorizado 0,14% para os 5019,07 pontos, penalizado sobretudo pela Jerónimo Martins e pelo grupo EDP.

Juros de Itália passam de alívio a agravamento

Os juros a dez anos da dívida italiana chegaram a cair 18,3 pontos base para os 3,3% esta segunda-feira, depois de a agência de rating Moody’s ter decidido manter o "rating" de Itália fora do patamar considerado de "lixo" e a perspectiva estável, apesar da instabilidade criada pela proposta de Orçamento apresentada por Itália a Bruxelas. Contudo, este alívio foi reduzindo até passar mesmo a um ligeiro agravamento, de 0,7 pontos base para 3,490%. Portugal respeitou a tendência de queda e os juros para a mesma maturidade recuaram 0,6 pontos base para os 2,013% no fecho, depois de ter chegado a cair 6,8 pontos base para os 1,951%. A economia de referência, a alemã, viu a taxa das obrigações soberanas a dez anos cair 1,1 pontos base para os 0,448%.

Euribor em máximos de seis meses

As taxas Euribor mantiveram-se a três meses e subiram a seis, nove e 12 meses, tendo ficado todas em níveis máximos dos últimos seis meses. A Euribor a três meses manteve-se hoje em -0,317%, um máximo dos últimos seis meses. A taxa Euribor a seis meses, a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação subiu hoje para -0,261%, registando um pico de período equivalente. A nove meses, a Euribor também subiu hoje para um máximo em seis meses, ao ser fixada em -0,200%. No prazo de 12 meses, a taxa Euribor subiu hoje, tendo sido fixada em -0,151%, um outro máximo dos últimos seis meses.

Euro volta a ceder

A moeda única europeia está a cair 0,37% para os 1,1471 dólares. O euro volta assim a perder a força depois de ter registado um salto de 0,3% para os 1,1550 dólares durante a sessão, catapultado pela posição da Moody’s, que não quis colocar a dívida italiana em nível especulativo e manteve a perspectiva estável.



Brent volta a escorregar dos 80 dólares

O barril de Brent está a valorizar 0,04% para os 79,81 dólares. A matéria-prima volta desta forma a abandonar a fasquia dos 80 dólares, a qual chegou a ultrapassar esta segunda-feira após uma subida de 0,79%. As cotações do ouro negro caem depois de a Arábia Saudita excluir a hipótese de usar esta matéria-prima como arma política para intervir nas tensões criadas em torno da morte do jornalista americano Jamal Khashoggi.



Paládio aproxima-se de recorde

O paládio está a escalar a caminho de um recorde atingido no início do ano. Valorizou 2,2% para os 1.106,25 dólares por onça, perto do pico de sempre de 1.139,68 dólares por onça atingido em meados de Janeiro. A impulsionar as cotações está a intenção revelada pelos EUA de quebrar um pacto sobre armamento nuclear que tem com a Rússia: o país de Putin é o maior produtor de paládio a nível mundial, e este novo foco de tensão verifica-se numa altura em que a oferta escasseia.