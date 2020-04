Os mercados em números

PSI-20 desceu 0,69% para 4.237,23 pontos

Stoxx 600 perdeu 1,14% para os 335,64 pontos

S&P 500 valoriza 1,66% para os 2.792,1 pontos

Juros da dívida portuguesa a dez anos sobem 9,9 pontos base para 0,479%

Euro afunda 1,16% para os 1,1317 dólares

Petróleo em Londres valoriza 8,41% para 37,25 dólares por barril



Bolsas europeias deram a maior cambalhota de que há registo

As bolsas europeias estiveram a recuperar até meio do dia desta terça-feira, 10 de março, mas deram a maior cambalhota de que há registo e encerraram no vermelho na sessão que se seguiu à pior queda desde 2008. Tal como ontem, a sessão foi marcada por uma elevada volatilidade, com os nervos à flor da pele, numa altura em que os índices europeus entraram em "bear market" (-20% face ao último pico).



Assim, o "sell-off" continuou na sessão de hoje com o Stoxx 600, o índice que agrega as 600 principais cotadas europeias, a perder 1,14% para os 335,64 pontos, acumulando quatro sessões de quedas e negociando em mínimos de janeiro de 2019. O índice chegou a somar mais de 4% - esta foi a maior inversão de que há registo, segundo a Bloomberg.





O número de casos de coronavírus em Itália aumentou em 977 no espaço de 24 horas, superando as 10 mil pessoas infetadas. As mortes devido ao Covid-19 ascendem a 631, mais 168 do que na segunda-feira.







0,69% para 4.237,23 pontos , após ter registado a maior queda desde o referendo do Brexit. "Tal como aconteceu no resto da Europa, os ganhos matinais dissiparam-se com o desenrolar da tarde", acrescentam os analistas.

As maiores quedas continuam a registar-se nas cotadas ligadas ao setor do turismo e ao setor energético. O Stoxx 600 "Oil & Gas" chegou a ganhar 8,7%, mas fechou com um tímido ganho de 0,81%, sendo que a maioria dos setores fechou no vermelho.O efeito conjugado da incerteza do impacto económico do novo coronavírus e do choque no preço do petróleo continua a pesar no sentimento dos investidores. Inicialmente havia a expectativa que a Europa iria reforçar os estímulos económicos, mas para já não parece haver uma resposta forte e unificada. O Conselho Europeu, órgão que junta os líderes europeus, está a reunir-se esta tarde por teleconferência para fazer um ponto de situação.Existe ainda a expectativa de que a Casa Branca anuncia medidas "substanciais", especulando-se sobre possíveis descidas dos impostos sobre o rendimento, mas ainda não há detalhes sobre o tema. Em Wall Street, os três principais índices seguem em alta, mas com valorizações mais tímidas do que no início da sessão. "Tal como na Europa, as ações americanas estavam a ser penalizadas pelas constantes evidências da propagação do coronavírus à escala mundial", referem os analistas do BPI no comentário de fecho.Em Lisboa, o PSI-20 fechou com uma descida de A exceção entre as praças europeias foi a Grécia. O índice grego subiu mais de 4% na sessão de hoje.A volatilidade dos mercados também afetou o mercado das obrigações soberanas, nomeadamente no caso de Portugal. Os juros portugueses a dez anos - o prazo de referência - estão a subir 9,9 pontos base para 0,479%, negociando no nível mais elevado desde o final de janeiro deste ano.Esta é a tendência no mercado secundário de obrigações soberanas na Europa. Os juros alemães no mesmo prazo estão a subir 6,4 pontos base para os -0,794%, após terem atingido um mínimo histórico na sessão de ontem.A divisa europeia está a ceder 1,16% para os 1,1317 dólares, após uma subida significativa na sessão de ontem. Os analistas do HSBC já antecipavam este cenário: numa nota divulgada hoje argumentava que o euro não se tornou "de forma mágica" num ativo de refúgio e que a subida iria reverter-se, o que veio a verificar-se. Ainda assim, o euro acumula um ganho de 1% face ao dólar desde o início do ano.Também em queda está a divisa japonesa que perde quase 2% face ao dólar. No caso das divisas de países exportadores de petróleo, como é o caso da Noruega e do Canadá, estas recuperam na sessão de hoje das fortes perdas de ontem dado que os preços do petróleo estão a recuperar também.A cotação do barril está a recuperar tanto em Nova Iorque como em Londres, após ontem ter registado a maior queda desde 1991 (guerra do Golfo). A especulação sobre os estímulos dos EUA está a dar algum otimismo aos investidores ainda que tanto a Arábia Saudita como a Rússia tenham reforçado o seu confronto.Hoje a Bloomberg noticiou que a Saudi Aramco, a petrolífera estatal da Arábia Saudita, irá aumentar a produção em mais de 25% para um valor recorde que fica acima da sua produção máxima. Os sauditas reforçam assim a declaração de "guerra de preços" lançada contra a Rússia no fim-de-semana, depois de Moscovo ter recusado reforçar os cortes na oferta propostos pelo grupo OPEP+ para sustentar as cotações do petróleo.Minutos depois chegou a resposta de Moscovo, com Alexander Novak, ministro da Energia, a dizer que a Rússia tem capacidade para aumentar a produção em 500 mil barris por dia, o que colocaria potencialmente a produção do país num recorde de 11,8 milhões de barris por dia.Nos EUA, pelo contrário, há um esforço de redução da oferta para tentar impulsionar os preços. De acordo com a Bloomberg, as empresas norte-americanas suspenderam uma venda planeada de 12 milhões de barris de petróleo das reservas de emergência do país.Neste momento, o WTI (Nova Iorque) valoriza 8,71% para 33,83 dólares e o Brent (Londres) - que serve de referência para as importações portuguesas - sobe 8,41% para 37,25 dólares.O ouro está a descer numa sessão em que a aversão ao risco diminuiu e em que o dólar (o ouro é cotado em dólares) está a recuperar. A redução da procura do metal precioso como um ativo de refúgio leva o ouro a ceder 1,39% para os 1.657,15 dólares por onça. Na sessão de ontem, o ouro chegou a superar os 1.700 dólares por onça, um máximo de mais de sete anos. Ontem o valor dos ETFs (exchange-traded funds) de ouro subiram para um novo recorde.