Em causa está a decisão do banco central chinês de baixar a taxa de juro, injetando mais liquidez no setor financeiro. O Governo chinês prepara-se também para reduzir os impostos e as taxas pagas pelas empresas e para permitir mais crédito mal parado no balanço dos bancos. Além disso, Hong Kong e Singapura prometeram mais estímulos orçamentais e Filipinas, Tailândia e Malásia cortaram as taxas de juro diretoras.O setor automóvel liderou os ganhos do Stoxx 600, o índice que agrega as 600 principais cotadas europeias, que subiu 0,43% para os 431,98 pontos - após duas sessões de quedas -, negociando em máximos históricos. Esta sessão fica marcada pelo menor volume de negociação dado que as bolsas norte-americanas estão fechadas por causa do feriado do Dia do Presidente.Entre as cotadas, o destaque vai, por exemplo, para a subida acima de 1% do banco suíço HSBC em antecipação da divulgação dos resultados de amanhã. O setor bancário foi outro dos setores que mais subiu na sessão de hoje. Em contra ciclo estiveram os setores tecnológico e do imobiliário que fecharam em terreno negativo.Entre as principais praças europeias, a maioria fechou em alta, como foi o caso do PSI-20 que somou 1,30% para 5.397,46 pontos No mercado secundário, os juros da Grécia a dez anos estão a subir ligeiramente - mais 0,4 pontos base para os 0,932% -, interrompendo um ciclo de nove quedas consecutivas. Ainda assim, a yield grega continua muito perto dos mínimos históricos que alcançou recentemente Esta é uma sessão particularmente calma no mercado de obrigações europeu. Tanto as obrigações portuguesas a dez anos como as obrigações alemãs, que são a referência do mercado, a dez anos estão inalteradas nos 0,286% e nos -0,402%, respetivamente.A divisa europeia está a recuperar 0,07% para os 1,0839 dólares após três quedas consecutivas face à divisa norte-americana. O euro chegou a tocar mínimos de três anos no início da negociação. O volume de negociação é mais baixo na sessão de hoje por causa do feriado do Dia do Presidente nos Estados Unidos.Apesar desta recuperação ligeira do euro, os investidores estão cada vez mais pessimistas com a moeda única europeia, de acordo com a Bloomberg, que compara o ajustamento ao verificado em julho do ano passado quando o mercado se posicionou para uma possível descida da taxa de juro, o que veio a confirmar-se em outubro.O efeito negativo do Covid-19 na cotação do barril está a ser compensado pelo efeito positivo dos estímulos económicos da China e de outros países asiáticos, o que aumenta a procura futura esperada. Assim, a negociação do petróleo está num limbo, registando valorizações pouco expressivas.Na semana passada, o petróleo recuperou mais de 5% - o maior ganho semanal desde setembro - com o dissipar de alguns dos receios sobre como o coronavírus iria ter impacto na economia mundial. Isto apesar de a Agência Internacional de Energia ter previsto na semana passada que a procura por petróleo irá diminuir no primeiro trimestre de 2020 pela primeira vez em mais de uma década.Com o número de infetados e de vítimas a aumentar, foram os estímulos económicos a equilibrar a balança. Incógnita continua a ser a suposta reunião de emergência da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP), com a resistência da Rússia a ceder à Arábia Saudita, que quer mais cortes na produção (oferta) para responder à queda da procura. A próxima reunião "normal" será a 5 e 6 de março.Neste momento, o WTI, negociado em Nova Iorque, sobe 0,1% para os 52,09 dólares por barril, ao passo que o Brent, que é transacionado em Londres e que serve de referência para as importações portuguesas, valoriza 0,02% para 57,33 dólares por barril.O paládio está a subir mais de 3%, ultrapassando dos 2.500 dólares por onça, após a Anglo American Platinum ter projetado esta segunda-feira que o mercado do metal terá um défice de 1,9 milhões de onças em 2020.O metal precioso já esteve a negociar acima dos 2.500 dólares em algumas sessões de janeiro, mas esta poderá ser a primeira vez em que fecha a sessão nesse nível.Já o ouro está a descer 0,16% para os 1.581,58 dólares por onça. A promessa de países como a China, Hong Kong e Singapura de que vão aumentar os esforços para contrariar o impacto do surto do coronavírus está a atenuar a procura por ativos de refúgio como o ouro.Ainda assim, segundo a Bloomberg, o ouro detido por ETFs (exchange-traded funds) aumentou para um novo recorde na sexta-feira, o que acontece pela décima oitava sessão consecutiva.