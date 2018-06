As bolsas do Velho Continente cedem novamente às pressões políticas vindas de Itália, quando a sombra de uma guerra comercial com os EUA está ainda bastante presente. O petróleo cai perante possíveis aumentos de produção da OPEP superiores ao esperado.

Os mercados em números

PSI-20 caiu 0,84% para 5.528,75 pontos

Stoxx 600 desceu 1,90% para 377,70 pontos

S&P 500 desvaloriza 0,17% para os 2722,63 pontos

"Yield 10 anos de Portugal avançam 1,4 pontos base para os 1,834%

Euro soma 0,38% para os 1,1687 dólares

Petróleo desliza 1,58% para os 74,36 dólares por barril em Londres

Europa em mínimos de mais de dois meses

O dia foi de perdas generalizadas para as acções europeias, que atingiram o valor mais baixo em mais de dois meses, com o Stoxx 600 a cair 1,90% para 377,70 pontos. O principal índice europeu foi penalizado pela situação política em Itália e pela guerra comercial com os EUA.

Em Itália, o apoio à Liga nas eleições autárquicas que decorreram este fim-de-semana aumenta os receios sobre a ascensão desta força anti-sistema. Do outro lado do Atlântico, os EUA planeiam apertar o controlo dos investimentos chineses em determinadas indústrias, agravando o nível da disputa comercial com a China.

Em Lisboa, o PSI-20 deslizou 0,84% para 5.528,75 pontos, depois de na sexta-feira ter subido quase 2%, interrompendo uma série de três sessões consecutivas de perdas. BCP e Nos foram as cotadas que mais penalizaram.



Itália afecta juros europeus





A incerteza política em Itália faz-se sentir na percepção de risco dos investidores relativamente às economias europeias. Os juros a dez anos da dívida portuguesa agravaram-se em 1,4 pontos base, para os 1,834%. Também na Alemanha a dívida para o mesmo prazo avançou 0,1 pontos base para os 0,327%. O prémio da dívida portuguesa face à alemã situa-se desta forma nos 150,7 pontos base.



Os juros transalpinos acusam também a trajectória ascendente que têm vindo a verificar constantemente. Esta segunda-feira, a dívida a dez anos italiana agravou-se em 13,2 pontos base para os 2,826%. Isto numa altura em que Liga ganha popularidade e os mercados receiam a influência desta força eurocéptica.