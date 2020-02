Os mercados em números

PSI-20 desceu 0,45% para 5.397,00 pontos

Stoxx 600 perdeu 0,49% para 428,07 pontos

S&P500 cai 0,78% para 3.347,05 pontos

Juros da dívida portuguesa a dez anos sobem 0,3 pontos base para 0,230%

Euro avança 0,65% para 1,0855 dólares

Petróleo em Londres cai 1,84% para 58,22 dólares o barril

Europa teme propagação de coronavírus