As principais praças europeias terminaram no verde, e o índice nacional não foi exceção. A destoar esteve a moeda única europeia, que não só caiu como mostra uma tendência negativa no balanço mensal.

Os mercados em números

PSI-20 subiu 0,8% para os 4.973,76 pontos

Stoxx 600 somou 0,35% para os 393,15 pontos

S&P500 avança 0,45% para os 2.975,08 pontos

Juros da dívida portuguesa a dez anos descem

Euro desvaloriza 0,32% para os 1,0905 dólares

Petróleo em Londres cai 1,36% para os 61,07 dólares por barril



Europa sobe há três sessões

As principais praças europeias terminaram a sessão no verde. O agregador das 600 maiores cotadas europeias, o Stoxx600, conta três sessões no verde, tendo iniciado esta semana com uma subida de 0,35% para os 393,15 pontos. Na análise mensal, que termina esta segunda-feira, o mesmo índice conta uma valorização de 3,60%, o levou a que o índice subisse 2,15% no terceiro trimestre do ano - o terceiro no verde desde que 2019 começou.



O setor das utilities foi o que apresentou uma maior valorização nesta última sessão do mês de setembro, de quase 1%.



Os investidores seguem otimistas numa altura em que os comentários do lado da China indiciam um terreno favorável às negociações comerciais com os Estados Unidos.





As duas maiores economias do mundo têm encontro marcado para os dias 10 e 11 de outubro. A suportar o "bom ambiente" está o desmentido de Trump em relação às notícias de que o país estaria a estudar medidas para impedir o investimento de empresas norte-americanas em solo chinês.

O ânimo antecede ainda a - provavelmente menos favorável - divulgação da decisão da Organização Mundial do Comércio (OMC) quanto ao prejuízo sofrido pelos EUA devido aos apoios da União Europeia (UE) à Airbus. A Bloomberg já antecipou que a OMC deverá autorizar os EUA a imporem tarifas sobre bens europeus avaliados em oito mil milhões de dólares, para compensar as ajudas públicas, consideradas ilegais, atribuídas à fabricante aeronáutica. A avançar, esta medida deverá levar a retaliações por parte da UE, agravando as tensões comerciais.