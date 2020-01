O índice que agrupa as maiores cotadas da Europa conseguiu escapar às quedas, corrigindo das recentes descidas robustas após a morte do general iraniano Qasem Soleimani. O petróleo, que ontem subiu para máximos de setembro em Londres, segue hoje em queda.

Os mercados em números

PSI-20 desceu 0,11% para 5.230,07 pontos

Stoxx 600 subiu 0,25% para 417,67 pontos

S&P500 avança 0,40% para 3.240,54 pontos

Juros da dívida portuguesa a dez anos descem 0,2 pontos base para 0,358%

Euro recua 0,53% para 1,113 dólares

Petróleo em Londres cai 1,20% para 68,08 dólares por barril