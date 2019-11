O índice que agrupa as maiores cotadas da Europa terminou o dia a subir, com os avanços comerciais a impulsionarem o sentimento dos mercados. No entanto, com algumas reservas. O petróleo sobe e os juros portugueses caem.

Os mercados em números

PSI-20 desce 0,13% para 5.174,80 pontos

Stoxx 600 sobe 0,10% para os 408,49 pontos

S&P500 avança 0,15% para 3.138,44 pontos

Juros da dívida portuguesa a dez anos descem 0,6 pontos base para 0,368%

Euro recua 0,02% para 1,101 dólares

Petróleo em Londres avança 0,27% para 63,82 dólares o barril

Bolsas europeias em leve alta

O Stoxx 600, o índice que reúne as 600 maiores cotadas da região, fechou o dia a subir 0,10% para os 408,49 pontos.



Num dia calmo para os mercados e sem notícias que agitem as águas, são ainda as relações comerciais entre a China e os EUA que ecoam nos mercados. O ministro do Comércio da China disse que as duas maiores economias do mundo estariam perto de "alcançar um consenso" e de "resolver assuntos importantes".



No entanto, dados os recentes avanços e recuos constantes, os investidores olham para todas estas notícias de pé atrás e este sentimento de cautela trava maiores ganhos nos mercados.



Por cá, o PSI-20 recuou 0,13% para 5.174,80 pontos, com oito cotadas em alta, nove em queda e uma inalterada. A queda da Mota-Engil foi a que mais se destacou, com a construtora a perder 3,42% para 1,974 euros.



Do lado oposto estiveram as ações da Jerónimo Martins, que apreciaram 0,27% para 14,74 euros, no dia em que o Governo polaco suspendeu o imposto sobre o retalho até julho. Ainda no mesmo setor, a Sonae SGPS subiu 0,22% para 0,9185 euros.





Juros portugueses caem há três sessões

Os juros da dívida nacional a dez anos recuaram 0,6 pontos base para 0,368%.