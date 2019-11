Os mercados em números

PSI-20 desceu 0,07% para os 5.115,9 pontos

Stoxx 600 valorizou 0,68% para os 399,43 pontos

S&P 500 sobe 0,67% para os 3.057,9 pontos

Juros da dívida portuguesa a dez anos sobem 3,9 pontos base para os 0,2%

Euro sobe 0,16% para os 1,117 dólares

Petróleo em Londres valoriza 1,48% para 60,48 dólares o barril





O Stoxx 600, o índice que agrega as 600 principais cotadas europeias, fechou no verde na sessão desta sexta-feira, 1 de novembro - a última sessão da semana e a primeira do mês de novembro. O índice somou 0,68% para os 399,43 pontos, atingindo um máximo de janeiro de 2018.



Com esta subida, o Stoxx 600 soma já quatro semanas consecutivas de ganhos - esta semana subiu 0,36%. No mês de outubro, o índice somou quase 1% (0,92%), acumulando uma valorização superior a 18% desde o início do ano.





As bolsas europeias têm sido beneficiadas por vários fatores que diminuíram a incerteza a nível mundial: os EUA e a China deverão chegar a um acordo comercial parcial, um Brexit sem acordo tornou-se menos provável (e não se concretizou) e a economia europeia até cresceu mais do que o esperado no terceiro trimestre, tal como mostraram os dados divulgados ontem pelo Eurostat.Além disso, hoje os investidores ficaram a conhecer a evolução da produção industrial da China - que registou, em outubro, a maior subida em mais de dois anos -, e também os números do mercado de trabalho dos EUA, que surpreenderam pela positiva.Em termos de setores destacaram-se pela positiva o automóvel, o industrial, o energético e o tecnológico, subindo mais de 1% cada.Lisboa foi uma das exceções no dia de hoje na Europa. O PSI-20 cedeu 0,07% para os 5.115,9 pontos numa sessão em que os CTT cederam após várias subidas consecutivas.O dia fica marcado pela chegada de Christine Lagarde à presidência do Banco Central Europeu (BCE) - sendo que ontem tinha sido o último dia de Mario Draghi - e pelo arranque do novo programa de compra de ativos (principalmente dívida pública) do banco central da Zona Euro, uma medida que tinha sido decidida em setembro.A ação do BCE no mercado secundário tem levado os juros das obrigações soberanas da Zona Euro para mínimos históricos. Contudo, no dia em que o programa recomeçou, as "yields" subiram. Foi esse o caso dos juros portugueses a dez anos que subiram 3,9 pontos base para os 0,2%. Os juros alemães com o mesmo vencimento subiram 2,5 pontos base para os -0,384%.O índice da Bloomberg para o dólar está a perder 0,14% para um conjunto de moedas de referência. O dólar acumula assim cinco sessões consecutivas a desvalorizar.A divisa norte-americana tem vindo a ser pressionada em baixa pelas expectativas dos mercados em relação à evolução dos juros diretores. Jerome Powell, presidente da Reserva Federal norte-americana, anunciou esta semana o terceiro corte dos juros este ano e sinalizou que não deverá haver subidas em breve.O euro, pelo contrário, tem recuperado. A divisa europeia subiu 0,16% para os 1,117 dólares, acumulando cinco sessões em alta.O ouro negro está a valorizar mais de 1% na sessão desta sexta-feira, contendo a perda semanal que tinha acumulado nas restantes sessões.A cotação do barril está a ser impulsionada pelos dados económicos mais positivos, seja a produção industrial na China seja o número de empregos criados nos EUA. Anteriormente, o petróleo tinha sido penalizado pela expectativa de travagem económica a nível mundial e da guerra comercial, o que sinalizava uma menor procura por combustível no futuro.Na sessão de hoje, o WTI, negociado em Nova Iorque, valoriza 1,7% para os 55,1% dólares por barril, ao passo que o Brent, que é transacionado em Londres e que serve de referência para as importações portuguesas, sobe 1,48% para os 60,48 dólares. No caso do WTI, a queda semanal é de 2,82%. No caso do Brent, é de 2,52%.O ouro está a desvalorizar 0,13% para os 1.510,96 dólares por onça na sessão de hoje. Contudo, o saldo semanal é positivo: o metal amarelo soma 0,43% e consegue subir pela terceira semana consecutiva.O metal precioso desvalorizou mais de 3% em setembro, à medida que a incerteza mundial se foi dissipando e que as bolsas continuaram a subir. Contudo, em outubro o ouro conseguiu recuperar parcialmente (cerca de 2,5%) essa perda. A cotação deste metal tende a ser beneficiada quando a Fed desce os juros diretores.Os investidores têm investido mais no metal precioso por ser visto como um ativo de refúgio numa altura em que a economia mundial está em travagem.