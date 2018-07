As bolsas europeias ganharam terreno, num bom dia para as telecomunicações e construção. O urânio segue de vento em popa, mas o petróleo está a ceder terreno, bem como o dólar.

Os mercados em números

PSI-20 somou 0,40% para 5.615,27 pontos

Stoxx 600 avançou 0,40% para 392,09 pontos

S&P 500 cede 0,24% para 2.830,50 pontos

"Yield" a 10 anos de Portugal recua 1,4 pontos base para 1,717%

Euro valoriza 0,08% para 1,1652 dólares

Petróleo sobe 0,05% para 74,50 dólares por barril em Londres

Telecomunicações e construção deixam índice europeu em máximos de um mês

As bolsas do Velho Continente encerraram em alta, a serem impulsionadas sobretudo pelos sectores das telecomunicações e da construção. O índice europeu de referência Stoxx 600 fechou a ganhar 0,40% para 392,09 pontos, negociando no valor mais alto desde 15 de Junho.





Por cá, o PSI-20 acompanhou a tendência das congéneres europeias e fechou a somar 0,40% para 5.615,27 pontos, com 11 cotadas em alta, 6 em baixa e 1 inalterada. A animar o índice de referência nacional esteve a Jerónimo Martins. Depois de ontem ter chegado a cair 10%, a dona do Pingo Doce recuperou e fechou a somar 1,78%. Ainda no retalho, também a Sonae sustentou a praça lisboeta.





O sector da energia deu igualmente gás ao PSI-20, com destaque para a Galp, que chegou a atingir máximos de 10 anos durante a sessão. Isto no mesmo dia em que foi noticiado que um fundo da Schroders entrou no capital da petrolífera.

Juros aliviam em Portugal e sobem no resto da Europa

Os juros a 10 anos da maioria dos países da periferia do euro e da Alemanha estão a subir ligeiramente esta sexta-feira. Na Alemanha, as "yields" das Bunds avançam 0,6 pontos base para 0,410%. Igual tendência para os juros italianos no mesmo prazo, que ganham 3,2 pontos base para 2,737%, e para os juros de França – que somam 0,04 pontos base para 0,704%.