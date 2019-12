Os mercados em números

PSI-20 valorizou 0,73% para os 5.269,31 pontos

Stoxx 600 somou 0,21% para os 419,74 pontos

S&P 500 aprecia 0,15% para os 3.244,89 pontos

"Yield" a 10 anos de Portugal alivia 2,9 pontos base para os 0,371%

Euro avança 0,68% para os 1,1173 dólares.

Petróleo ganha 0,24% para 68,08 dólares por barril em Londres



Europa também ganha na corrida dos máximos históricos

As principais praças europeias fecharam unanimemente no verde, com o principal índice, o Stoxx600, a somar 0,21% para os 419,74 pontos. Este não foi, contudo, o pico da sessão: o índice chegou a subir 0,44% para os 420,72 pontos, um máximo de sempre para esta referência europeia. O Velho Continente alinha, desta forma, na tendência que se vive também nos Estados Unidos. Os três principais índices norte-americanos estão todos a tocar máximos históricos.





Este rally, em que todos parecem querer – e estar a conseguir – participar, tem por base o contínuo otimismo em relação às negociações para que Washington e Pequim consigam fechar um acordo comercial, depois de o anunciado acordo parcial ter vindo "abençoar" o mês natalício. A dar uma força extra estão os dados compilados pela Bloomberg que apontam para uma melhoria no ritmo de crescimento da economia chinesa em dezembro, o que significa a primeira melhoria económica em oito meses para a gigante asiática.





Em Lisboa, o PSI-20 termina a semana no verde com destaque para as cotações da EDP e EDP Renováveis. A primeira está em máximos de mais de uma década e a segunda em máximos de sempre.





Juros caem pela terceira sessão

Os juros da dívida portuguesa a dez anos aliviaram 2,9 pontos base para os 0,371%, nesta que foi a terceira sessão de quebra para esta taxa. As obrigações homólogas na Alemanha também descem, mas pela segunda vez sucessiva: 1,3 pontos base para os -0,258%. Desta forma, o prémio da dívida portuguesa face à germânica é de 62,9 pontos base.





Libra de volta aos ganhos semanais

A moeda britânica somou em quatro das cinco sessões da semana, reunindo um ganho semanal de 0,77% para os 1,3099 dólares. Esta sexta-feira está a cotar nos 1,3097 dólares, com uma subida de 0,80%. Esta semana, o apetite pelo risco beneficiou a libra em detrimento do dólar, considerado um ativo refúgio. O euro bebe do mesmo efeito e avança 0,68% para os 1,1173 dólares.



O registo positivo do conjunto dos últimos cinco dias para a libra marca o regresso aos ganhos de há duas semanas, quando se realizaram as eleições britânicas. Os investidores deixaram cair na semana passada o otimismo da semana das eleições, alimentado pela promessa de Boris Johnson de acelerar o processo do Brexit, substituindo o entusiasmo pelo receio de que estes planos fossem concretizados com o custo de não haver acordo com a União Europeia.



Petróleo corrige de máximos de setembro

As cotações do "ouro negro" seguem a ganhar algum terreno nos principais mercados internacionais, mantendo-se assim na zona dos máximos de setembro. Os preços chegaram a estar em baixa, a corrigir das fortes subidas de ontem, mas o anúncio de que as reservas norte-americanas de crude diminuíram na semana passada ajudaram a inverter a tendência e o petróleo está a caminho da quarta semana consecutiva de ganhos.





O West Texas Intermediate (WTI) para entrega em fevereiro segue a subir 0,11% para 61,75 dólares por barril. Também o Brent do Mar do Norte – que é negociado em Londres e serve de referência às importações portuguesas – segue no verde, com os preços do contrato para entrega em fevereiro a valorizarem 0,24% para 68,08 dólares.

Ouro a caminho da melhor semana desde 9 de agosto

O metal amarelo segue em alta, a caminho do maior ganho semanal em mais de quatro meses, com a desvalorização da nota verde a aumentar a procura por este metal precioso, uma vez que é denominado em dólares e fica mais atrativo como investimento.





O ouro para entrega imediata avança 0,23%, a negociar nos 1.514,94 dólares por onça em Londres, ao passo que os futuros do metal amarelo (entrega em fevereiro) somam 0,10% no mercado nova-iorquino, para 1.516 dólares por onça, depois de já terem tocado nos 1.518,70 dólares – o valor mais alto desde 1 de novembro. Na semana ganham 2,4%, a melhor valorização desde 9 de agosto.