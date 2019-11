Os mercados em números

PSI-20 somou 0,27% para 5.188,9 pontos

Stoxx 600 avançou 0,32% para os 409,81 pontos

S&P500 aprecia 0,19% para os 3.146,53 pontos

Juros da dívida portuguesa a dez anos agravaram 0,7 pontos base para os 0,376%

Euro perde 0,22% para os 1,0997 dólares

Petróleo em Londres cai 0,45% para os 63,98 dólares o barril



Europa volta a máximos de quatro anos

O agregador das 600 maiores cotadas europeias, o Stoxx600, avançou 0,32% para os 409,81 pontos, mas chegou a tocar os 410,39 pontos durante a sessão – um máximo de 17 de abril de 2015. As empresas do setor das telecomunicações foram aquelas que, no seu conjunto, mais valorizaram.





A puxar pelo otimismo nas bolsas estão novos comentários de Trump em relação às negociações comerciais com a China, as quais anunciou estarem quase concluídas, ainda durante a terça-feira, 26 de novembro.





Outro motivo de entusiasmo foi dado pelo Departamento do Comércio dos Estados Unidos, o qual divulgou um crescimento de 2,1% no terceiro trimestre, superando a expectativa de 1,9%. A travar o ânimo estão os dados que chegaram da China, com as empresas industriais da nação asiática a registarem em outubro a maior queda homóloga de sempre.



Em Lisboa, o PSI-20 alinhou com as pares europeias e somou 0,27% para 5.188,9 pontos, sustentado pela subida de mais de 2% do banco BCP.





Juros de Portugal invertem o alívio

Os juros da dívida a dez anos em Portugal agravaram 0,7 pontos base para os 0,376%, contrariando a tendência de três sessões consecutivas em queda. Na Alemanha, as obrigações com a mesma maturidade mantiveram-se inalteradas nos -0,374%, pelo que o prémio da dívida portuguesa face à germânica está nos 75 pontos base.





Dólar apoia-se na economia

A moeda única europeia perde 0,22% para os 1,0997 dólares, um mínimo de dia 14 de novembro. O índice da divisa norte-americana que é elaborado pela Bloomberg tocou mesmo um máximo de seis semanas. A impulsionar a "nota verde" estão os dados da economia americana, que cresceu 2,1% no terceiro trimestre, acima da estimativa de 1,9%.





Petróleo desliza com reservas a pressionar

O barril de Brent, negociado em Londres e referência para a Europa, cai 0,45% para os 63,98 dólares, tendo chegado a reduzir quase 0,6% durante a sessão. O "deslize" acontece depois de duas sessões de subidas e no dia em que foi divulgado um aumento dos inventários dos Estados Unidos em 1,57 milhões de barris na última semana, estando paralelamente o produzir-se mais 12,9 milhões de barris por dia.





Ouro e prata tropeçam

O metal amarelo está a desvalorizar 0,45% para os 1.454.78 dólares por onça, enquanto a irmã prata desce 0,55% para os 16,9820 dólares por onça. Ambos os metais preciosos "tropeçam" depois de na última sessão terem conseguido voltar aos ganhos. O renovado otimismo em relação ao desenlace das conversações comerciais entre Estados Unidos e China, assim como os bons sinais dados pela economia americana, motivam os investidores a afastarem-se do ouro, como ativo refúgio.