Um acordo para a saída ordeira do Reno Unido da Europa e outro para cessar as sanções comerciais entre Estados Unidos e China. Estes documentos tão esperados pelos investidores parecem estar bem encaminhados e os mercados respondem positivamente.

Os mercados em números

PSI-20 subiu 0,48% para 4.944,46 pontos

Stoxx 600 avançou 0,65% para os 382,76 pontos

S&P500 ganha 0,98% para 2.947,88 pontos

Juros da dívida portuguesa a dez anos agravaram 6,6 pontos base para os 0,198%

Euro aprecia-se em 0,34% para os 1,1008 dólares

Petróleo em Londres valoriza 0,84% para os 58,81 dólares por barril



Europa volta a somar apoiada em acordos comerciais

O sentimento é positivo em ambos os lados do Atlãntico. As bolsas europeias e norte-americanas estiveram alinhadas no verde, sendo que o principal índice europeu, o Stoxx600, avançou 0,65% para os 382,76 pontos.

Os mercados estão otimistas depois de Trump ter confirmado que, durante a ronda de negociações comerciais entre Estados Unidos e China que têm lugar estes dois dias, vai estar com um dos mais altos representantes chineses, Liu He. As conversações tiveram início nesta quinta-feira e o encontro entre os dois altos-representantes de ambas as partes foi recebido com entusiasmo depois de várias notícias terem dado conta de que as reuniões de nível técnico não geraram progressos.

O presidente Trump alimentou, contudo, as incertezas ao questionar através da sua conta Twitter se estaria inclinado a firmar um acordo com a China, embora confirmasse a vontade do lado chinês para chegar a um entendimento.





Mais perto do coração da Europa, um outro acordo que tem enervado os investidores, o do Brexit, também parece mais bem encaminhado. O primeiro-ministro britânico reiterou a visão de que uma saída ordeira do bloco europeu seria o cenário mais desejável para todos os envolvidos e disse mesmo estar a visualizar possíveis formas de consenso nesta matéria.