Os mercados em números

PSI-20 recuou 0,67% para 5.106,69 pontos

Stoxx 600 perdeu 0,23% para 375,86 pontos

S&P500 sobe 0,17% para os 2831,83 pontos

Juro das obrigações do Tesouro a 10 anos desceu 3,7 pontos base para os 0,916%

Euro desliza 0,21% para os 1,1171 dólares

Petróleo em Londres desce 0,48% para os 69,77 dólares

Divergência Roma-Bruxelas abala Europa

As bolsas europeias alinharam-se no vermelho, numa altura em que voltam a emergir velhas divergências entre Bruxelas e Roma. A Comissão deixou um recado a Itália, admitindo requerer às autoridades italianas uma proposta de orçamento retificativo e abrir um novo procedimento por défices excessivos. Já o vice-primeiro-ministro italiano, Matteo Salvini, avisou os "senhores de Bruxelas" que "acabou o tempo das cartinhas".





O agregador das 600 maiores cotadas europeias, o Stoxx 600, perdeu 0,23% para 375,86 pontos. O setor químico destacou-se com a maior queda, acima de 1%.

Em Lisboa o PSI-20 recuou 0,67% para 5.106,69 pontos, com as cotadas do setor do retalho e energia a penalizarem. A Sonae SGPS foi a cotada que mais se destacou, ao perder 2,62% para 0,8905 euros, no dia em que descontou o dividendo de 4,5 cêntimos por ação que vai distribuir aos seus acionistas. Não fosse este ajuste técnico e as ações da dona dos hipermercados Continente teria subido.

Juros portugueses caem pela sexta sessão

Os juros da dívida portuguesa a dez anos continuam a baixar, registando o sexto desagravamento consecutivo e atingindo um novo mínimo histórico. Estes juros contam desta forma a terceira sessão sucessiva abaixo da fasquia do 1%, ao recuarem 3,7 pontos base para os 0,916%.